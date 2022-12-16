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Джерард Батлер и Майк Колтер оказались среди бандитов в трейлере «Крушения»

16 декабря
2022 год

Новости кино >>
16 декабря 2022
В сети появились трейлер и постер экшн-триллера Жан-Франсуа Рише «Крушение» с Джерардом Батлером и Майком Колтером. Ленту выпустит в российский прокат компания «Централ Партнершип» 26 января 2023 года.



По сюжету в результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа – это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту. Чтобы спасти пассажиров, они должны вместе выжить любой ценой.

Компанию исполнителям главных ролей составят Йосон Ань, Даниэлла Пинеда, Пол Бен-Виктор и Тони Голдуин.

Джерард Батлер и Майк Колтер оказались среди бандитов в трейлере «Крушения»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

За визуальную составляющую фильма отвечает Брендан Галвин, музыку к нему написали Марко Белтрами и Маркус Трампп, а сценарий — Дж.П. Дэвис и Чарльз Камминг. В продюсерской команде вместе с Батлером числятся Марк Бьютэн, Джейсон Константин, Лоренцо Ди Бонавентура, Эда Кован, Алан Сигел и Марк Вахрадян.
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Джерард Батлер и Майк Колтер оказались среди бандитов в трейлере «Крушения» фотографии
Джерард Батлер и Майк Колтер оказались среди бандитов в трейлере «Крушения» фотографии
Джерард Батлер и Майк Колтер оказались среди бандитов в трейлере «Крушения» фотографии
Джерард Батлер и Майк Колтер оказались среди бандитов в трейлере «Крушения» фотографии
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