Джерард Батлер и Майк Колтер оказались среди бандитов в трейлере «Крушения»

По сюжету в результате страшного шторма борт 119 терпит крушение на затерянном острове. Все живы, но катастрофа – это только начало. Пассажиры оказываются в заложниках у вооруженных бандитов, а единственный, кто может помочь пилоту Броуди Торрансу защитить их, – убийца Луи Гаспар, которого ФБР перевозило на борту. Чтобы спасти пассажиров, они должны вместе выжить любой ценой.
За визуальную составляющую фильма отвечает Брендан Галвин, музыку к нему написали Марко Белтрами и Маркус Трампп, а сценарий — Дж.П. Дэвис и Чарльз Камминг. В продюсерской команде вместе с Батлером числятся Марк Бьютэн, Джейсон Константин, Лоренцо Ди Бонавентура, Эда Кован, Алан Сигел и Марк Вахрадян.
обсуждение >>