Генри Кавилл погрузится во вселенную Warhammer 40000

Расставшийся с «Ведьмаком
» и киновселенной DC Генри Кавилл
получил главную роль в сериале по настолке Warhammer 40000, уверяет THR
.
Актер неоднократно признавался в любви к «Вахе» и даже лично для нее раскрашивает миниатюры. Какой персонаж ему достался, пока неизвестно. Над сериалом работает стриминговый сервис Prime Video, до этого взявшийся за производство адаптаций видеоигр «Фоллаут
» и God of War.
События игровой серии разворачиваются в мрачном далеком будущем. Человеческая цивилизация остановилась в своем развитии и находится в нескончаемой войне с инопланетянами и магическими существами.
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Games Workshop выпустила «Молот войны» в 1987 году. Он стал самой популярной военной игрой с миниатюрами в мире и породил множество подражателей. На счету Warhammer 40000 четыре десятка видеоигр, несколько мультфильмов, карточных игр, книги и комиксы.
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