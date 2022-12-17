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В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю

17 декабря
2022 год

Новости кино >>
17 декабря 2022
Дедушка Хаяо Миядзаки определился с датой премьеры нового фильма: на вопрос «Как поживаете?» японские зрители начнут отвечать с 14 июля следующего года. Netflix вместе с Legendary Entertainment (гайдзины, забравшие у японцев «Годзиллу») собираются снимать киноадаптацию сёнэн-хита «Моя геройская академия». Масааки Юасу номинировали на «Золотой глобус» за музыкально-историческую драму «Ину-О». Студия PonocМэри и ведьмин цветок») наконец решила не откладывать больше релиз нового проекта «Чердак Раджера»: старт проката твердо и четко заявили на зиму 2023 года. В Токио с 7 по 15 января покажут спектакль по «Ликорис Рекойл» — оригинальному аниме-боевику о школьницах на спецслужбе (интересно, посетит ли представление Хидео Кодзима). Отдохнувший Хирохико Араки вот-вот представит девятую часть манги «Невероятные приключения ДжоДжо»: свежая порция биззарности появится на прилавках 23 февраля под заголовком JOJOLands.

В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю

И, по традиции, посчитаем чужие заработки. Новое творение Макото нашего Синкая «Судзумэ, закрывающая двери» уже на 16 месте среди самых кассовых аниме страны (и 68-е — в мире) с кассой в $62 с лишним миллиона. Не отстает и «Первый слэм-данк», который недавно вышел в японский прокат и активно набивает там очки: аниме собрало чуть больше $22 миллионов.

В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о третьем сезоне «Истребителя демонов» или о реинкарнации акушера в «Ребенке идола»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Счастливая звезда» — сборник комедийных зарисовок из жизни школьных подруг
Совсем скоро – 17 февраля 2023 года — состоится премьера полнометражного музыкального аниме «Синий гигант» от студии NutДека-данс», грядущий «Буллбастер») по одноименной манге Синъити Исидзуки. В преддверии этого события компания TOHO Animation, занимающаяся прокатом фильма, поделилась новым трейлером и раскрыла информацию об актерском составе.


Дай Миямото, простой баскетболист из Сендая, настолько поглощен джазовой музыкой, что изо дня в день после изнурительных тренировок играет на саксофоне. Не имея музыкального образования, Дай уверен, что непременно станет самым лучшим саксофонистом в истории. Переехав в Токио, он собирает джаз-бэнд и вместе с опытным пианистом Юкинори Савабэ и начинающим ударником Сюндзи Тамадой шаг за шагом движется к своей цели.

В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю

К съемочной группе, о которой мы писали в октябрьской новости, присоединятся популярные японские актеры кино, чтобы озвучить главных героев: Дай Миямото заговорит голосом Юки Ямады (Дракен из игрового сериала «Токийские мстители»), Сётаро МамияКонцерт Нобунаги») воплотит Юкинори Савабэ, а Аманэ ОкаямаТы научил меня важным вещам») примерит на себя образ Сюндзи Тамады.

Читать О «Девушке из оперы!!» и влиянии женского японского театра на мангу и аниме
Студия Production I.G, известная такими аниме-монстрами, как «Психопаспорт» и «Призрак в доспехах», недавно отпраздновала 35-летие. Сейчас она занимается производством нового зверя — «Кайдзю номер восемь» по знаменитой манге Наоя Мацумото. Премьеры ждать долго (аж до 2024 года), посему пока утешаемся трейлером.


После того, как кайдзю разрушил их дом, друзья детства Кафка Хибино и Мина Асиро клянутся посвятить себя борьбе с чудищами и стать членами военного подразделения «Корпус обороны». Спустя годы Мина — капитан Третьего отряда элитного подразделения, а проваливший экзамен Кафка — всего лишь уборщик, утилизирующий тела гигантских животных. На одном из заданий в тело Кафки попадает кайдзю-паразит, наделяет его нечеловеческими способностями и превращает в исполинского монстра.

Читать Энн Хэтэуэй громит Сеул в комедии «Моя девушка — монстр»
Студия Liden Films Токийские мстители», «Песнь ночных сов») взялась за экранизацию манги «Легендарный герой мертв!» авторства Субаруити. Премьера приключенческого сериала состоится в апреле следующего года, о чем с гордостью сообщает трейлер.


Пока незадачливый фермер Тока Скотт мечтает о спокойной жизни, вожделеет подружку Юну и копает волчьи ямы, чтобы защититься от демонов, легендарный герой Сион Блейдартс готов вступить в настоящий бой с супостатом. По роковой случайности тот угождает в фермерскую ловушку и погибает. Чтобы скрыть следы преступления, Тока закапывает умершего героя в ближайшем лесочке, а на утро обнаруживает себя в теле Сиона.

В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю

Режиссером сериала заявлен Рион КудзёЁйти завтрашнего дня», «Эстетика вольного героя»), над саундтреком работают Канако Ниси и Юкио Кондо из группы MOKAДом пяти листьев», «Чистая романтика»). Юна получит голос Хибики Ямамуры (Эри Таки из «Кэйон!»), Току озвучит Ватару Като (Мартис Дзюн Асари из «Ао Аси»), а после переселения души в тело Сиона Блейдартса за него уже будет говорить Сюнъити Токи (Кадзутора Ханэмия из «Токийских мстителей»).

Читать Еще один герой поневоле в аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельнй мир»
Об экранизации «Гигантского зверя Арса» мы писали в сентябре — и вот, спустя два с лишним месяца, Asahi ProductionНебесный отдел дизайна», «Русал в ванной») выкатила полноформатный трейлер. Трансляция оригинального аниме начнется 6 января 2023 года.


В мире, где идет смертельное противостояние между людьми и гигантскими зверями, когда-то создавшими Землю, одинокий охотник Дзиро спасает от преследователей светловолосую Куми, обладающую таинственными способностями. Вместе они стремятся раскрыть секреты мироздания.

В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю

К главным сэйю проекта присоединяться:
Кэнъити Огата (Гантё из «Ван-Пис») в роли Дзэна
Ацуси Тамару (Акира Куними из «Волейбола!!» в роли Мезами
Такаюки Суго (Доппо Орочи из «Баки») в роли Бакуры
Асами Сэто (Нобара Кугисаки из «Магической битвы») в роли Цуруги
Вакана Курамоти (Лизелотта Арсия из «Перевоплотившегося короля-героя») в роли Шарт
Рёта Такэути (Асгейр из «Саги о Винланде») в роли Фасада
Маю Аояги (Мару Мори из «Голубого периода») в роли Токи

В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю

Вступительную музыкальную тему Hengen Jizai исполнит группа PENGUIN RESEARCH, а эндинг Na mo Nai Hana – Харуми Андо (более известная просто как Harumi).

Читать «У Коми проблемы с общением» — сериал о непростой школьной жизни от студии OLM
Эш с Пикачу отправляются на заслуженную пенсию. Мечта паренька стать Чемпионом Лиги покемонов исполнилась — можно и на покой: в январе Эша ждут последние 11 наполненных приключениями эпизодов в рамках сериала от студии OLMНеобычное такси», «У Коми проблемы с общением»).


Однако история о мире карманных монстриков на этом, разумеется, не закончится. Уже в апреле эстафету подхватят Лико и Рой — новые герои покемонистой франшизы. В трейлере можно заметить зверушек из последнего на сегодняшний день видеоигрового дуплета Pokemon Scarlet & Violet Спригатито, Фукоко и Кваксли, а также легендарную Рейквазу. Подробностей ждем всем миром.

Слушать Подкаст о «Необычном такси»
Бонус: Художник SOLRAKA💙솔라카/수강생 모집중 подружил Макиму из «Человека-бензопилы» и Рюка из «Тетради смерти».

В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю
фото: SOLRAKA💙솔라카/수강생 모집중
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В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю фотографии
В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю фотографии
В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю фотографии
В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю фотографии
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