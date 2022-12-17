В джазе только юноши: главные новости аниме за неделю

И, по традиции, посчитаем чужие заработки. Новое творение Макото нашего Синкая «Судзумэ, закрывающая двери» уже на 16 месте среди самых кассовых аниме страны (и 68-е — в мире) с кассой в $62 с лишним миллиона. Не отстает и «Первый слэм-данк», который недавно вышел в японский прокат и активно набивает там очки: аниме собрало чуть больше $22 миллионов.
Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о третьем сезоне «Истребителя демонов» или о реинкарнации акушера в «Ребенке идола»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
Дай Миямото, простой баскетболист из Сендая, настолько поглощен джазовой музыкой, что изо дня в день после изнурительных тренировок играет на саксофоне. Не имея музыкального образования, Дай уверен, что непременно станет самым лучшим саксофонистом в истории. Переехав в Токио, он собирает джаз-бэнд и вместе с опытным пианистом Юкинори Савабэ и начинающим ударником Сюндзи Тамадой шаг за шагом движется к своей цели.
К съемочной группе, о которой мы писали в октябрьской новости, присоединятся популярные японские актеры кино, чтобы озвучить главных героев: Дай Миямото заговорит голосом Юки Ямады (Дракен из игрового сериала «Токийские мстители»), Сётаро Мамия («Концерт Нобунаги») воплотит Юкинори Савабэ, а Аманэ Окаяма («Ты научил меня важным вещам») примерит на себя образ Сюндзи Тамады.
После того, как кайдзю разрушил их дом, друзья детства Кафка Хибино и Мина Асиро клянутся посвятить себя борьбе с чудищами и стать членами военного подразделения «Корпус обороны». Спустя годы Мина — капитан Третьего отряда элитного подразделения, а проваливший экзамен Кафка — всего лишь уборщик, утилизирующий тела гигантских животных. На одном из заданий в тело Кафки попадает кайдзю-паразит, наделяет его нечеловеческими способностями и превращает в исполинского монстра.
Пока незадачливый фермер Тока Скотт мечтает о спокойной жизни, вожделеет подружку Юну и копает волчьи ямы, чтобы защититься от демонов, легендарный герой Сион Блейдартс готов вступить в настоящий бой с супостатом. По роковой случайности тот угождает в фермерскую ловушку и погибает. Чтобы скрыть следы преступления, Тока закапывает умершего героя в ближайшем лесочке, а на утро обнаруживает себя в теле Сиона.
В мире, где идет смертельное противостояние между людьми и гигантскими зверями, когда-то создавшими Землю, одинокий охотник Дзиро спасает от преследователей светловолосую Куми, обладающую таинственными способностями. Вместе они стремятся раскрыть секреты мироздания.
Однако история о мире карманных монстриков на этом, разумеется, не закончится. Уже в апреле эстафету подхватят Лико и Рой — новые герои покемонистой франшизы. В трейлере можно заметить зверушек из последнего на сегодняшний день видеоигрового дуплета Pokemon Scarlet & Violet Спригатито, Фукоко и Кваксли, а также легендарную Рейквазу. Подробностей ждем всем миром.
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