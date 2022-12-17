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«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

17 декабря
2022 год

Новости кино >>
17 декабря 2022
Сериал «Шантарам» по мотивам одноименного романа Грегори Дэвида Робертса закрыт после первого сезона, сообщает Deadline.

«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

Проект рассказывает о наркозависимом бывшем воре, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. В Индии он становится фальшивомонетчиком и контрабандистом, снимается в Болливуде и встречает любовь.

Ведущую роль исполнил Чарли ХаннэмДжентльмены»). За продюсирование и сценарий отвечал Стив Лайтфут, работавший над «Ганнибалом».

Премьера «Шантарама» состоялась 14 октября на Apple TV+.
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