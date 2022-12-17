«Шантарам» с Чарли Ханнэмом закрыли после первого сезона

Сериал «Шантарам
» по мотивам одноименного романа Грегори Дэвида Робертса закрыт после первого сезона, сообщает Deadline
.
Проект рассказывает о наркозависимом бывшем воре, который в 1980-х сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей. В Индии он становится фальшивомонетчиком и контрабандистом, снимается в Болливуде и встречает любовь.
Ведущую роль исполнил Чарли Ханнэм
(«Джентльмены
»). За продюсирование и сценарий отвечал Стив Лайтфут, работавший над «Ганнибалом
».
Премьера «Шантарама» состоялась 14 октября на Apple TV+.
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