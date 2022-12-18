Анна Роскошная и Владимир Селезнёв стали «Родными и близкими»

Анна Роскошная говорит, что со своей героиней похожа «только в том, что за своих близких отдадим все. В остальном – мы с разных планет. Я никогда не бегу от страха, всегда готова бороться, а Светлана – мягкая, порядочная и утонченная женщина, которая предпочла бы тихую и спокойную жизнь».
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету мини-сериала, накануне свадьбы Матвей и Ольга попали в аварию и сбили молодую девушку Лену. Отец Матвея берет его вину на себя, чтобы не портить сыну жизнь. Но дальше все разворачивается не так, как планировалось: это ДТП запускает цепь событий, которые переворачивают жизнь всех участников этого происшествия и не только разлучают Матвея с Ольгой, но сводят его с Леной. Матвей влюбляется в Лену, а она – в него. Но чтобы эта любовь стала счастливой, молодым людям надо разобраться со своим происхождением, а их родителям – со своим прошлым.
По словам Владимира Селезнёва, ему «нравится, что в моем герое есть стержень, некая четкая установка на определенные взгляды, принципы, которым он следует. Для меня это всегда являлось очень важным признаком мужской силы и состоятельности, желаемым примером – человек, у которого за жизнь выработаны четкие принципы, сформировано мировоззрение, взгляды на людей, отношения и поступки, ответственность за все, что он делает и чувствует».
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