Роберт Де Ниро сыграет титульную роль в криминальной драме «Мистер Натурал»

Роберт Де Ниро
планирует сыграть титульную роль в многосерийной криминальной драме «Мистер Натурал» (Mr. Natural), сообщает Variety
.
Зрителям поведают о Луисе Бароне в исполнении Де Ниро, который после 30-летнего срока в федеральной тюрьме отправляется в Палм-Спрингс, движимый не только мечтой воссоединиться со своей семьей, но и желанием претворить в жизнь опасный план, благодаря чему он сможет отведать литиевые миллиарды Солтон-Си. «Будет кровь на песке и кости в пустыне. Палм-Спрингс уже никогда не будет прежним», —
гласит логлайн шоу.
За производство рассчитанного на несколько сезонов «Мистера Натурала», чьим создателем выступает Митч Глейзер, отвечает компания Entertainment One. Глейзер и Де Ниро заявлены в качестве исполнительных продюсеров вместе с Артом и Джоном Линсонами.
обсуждение >>