Сериал «Шершни» продлили на третий сезон

Сериал Showtime «Шершни
» продлили на третий сезон за несколько месяцев до премьеры второго, сообщает Variety
.
Это история о женской школьной команде по футболу, потерпевшей крушение на самолете. Пока идут поиски, с выживших медленно слезает налет цивилизации. Из слаженной команды они превращаются в разрозненные кланы каннибалов. Спустя 25 лет четверых выживших после катастрофы начинает кто-то шантажировать тем, что расскажет всем, как они выжили.
Главные роли в сериале закреплены за Мелани Лински
, Джулиет Льюис
и Кристиной Риччи
. Ко второму сезону присоединились Элайджа Вуд
, Лорен Эмброуз
и Симона Кэссел
.
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