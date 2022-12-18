Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Семь самураев»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Шершни» продлили на третий сезон

18 декабря
2022 год

Новости кино >>
18 декабря 2022

Сериал Showtime «Шершни» продлили на третий сезон за несколько месяцев до премьеры второго, сообщает Variety.

Сериал «Шершни» продлили на третий сезон

Это история о женской школьной команде по футболу, потерпевшей крушение на самолете. Пока идут поиски, с выживших медленно слезает налет цивилизации. Из слаженной команды они превращаются в разрозненные кланы каннибалов. Спустя 25 лет четверых выживших после катастрофы начинает кто-то шантажировать тем, что расскажет всем, как они выжили.

Главные роли в сериале закреплены за Мелани Лински, Джулиет Льюис и Кристиной Риччи. Ко второму сезону присоединились Элайджа Вуд, Лорен Эмброуз и Симона Кэссел.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Элайджа Вуд присоединился ко второму сезону сериала «Шершни»
персоны
Элайджа ВудСимона КэсселМелани ЛинскиДжулиет ЛьюисКристина РиччиЛорен Эмброуз
фильмы
Шершни

анонс

Деконструкция «Семь самураев»

Скорбим

Юрий Румянцев
17 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Румянцев.

День рождения >>

Денис Власенко
Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Бетти Грэйбл
Каспер Ван Дин
Осси Дэйвис
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Камчатка: необыкновенные истории на краю земли
спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Доминик Молль: «Даже если в кино женщины-следователи показываются в позитивном ключе, в жизни эта сфера до сих пор остается мужским миром»
Интервью
Доминик Молль: «Даже если в кино женщины-следователи показываются в позитивном ключе, в жизни эта сфера до сих пор остается мужским миром»
Режиссер фильма «Таинственное убийство» – о книге Полин Гена, насилии мужчин над женщинами и погружении в работу следователя
1 комментарий
Кино-театр.ру в Telegram