Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Завершились съемки мелодрамы «Бывшие любимые»

18 декабря
2022 год

Новости кино >>
18 декабря 2022
Марина Митрофанова и Владимир Гуськов исполнили главные роли в четырехсерийной мелодраме Евгении Юстус «Бывшие любимые». Согласно пресс-службе канала «Dомашний», в мини-сериале также сыграли Александр Арсентьев, Янина Соколовская, Мария Дмитриева и Андрей Межулис.

«Главная идея нашего проекта, которую лично я для себя вынесла, заключается в том, что нужно разговаривать друг с другом. Слова или поступки других людей часто могут обидеть нас, из-за чего мы разрываем связи, которые можно было спасти, не делая поспешных выводов», — считает Марина Митрофанова.

Завершились съемки мелодрамы «Бывшие любимые»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в институте Света и Андрей считались идеальной парой, но после второго курса расстались врагами. Спустя восемь лет бывшие возлюбленные сталкиваются вновь. Теперь Света – гражданская жена крупного бизнесмена, через месяц у них свадьба, а Андрей – бойфренд дочери бизнесмена от первого брака. Но семейная идиллия не складывается, внезапно молодые люди понимают, что испытывают друг к другу совсем не родственные чувства. К тому же, никто не знает, что Андрей появился в этой семье не случайно.

По словам Владимира Гуськова, его «герою придется столкнуться с непростыми испытаниями – расследование, ложь, борьба за любовь... Мне всегда было интересно сыграть такого персонажа. Я не могу сказать, что у нас много общего, но есть один момент, который мне очень близок – за свою любовь я готов стоять до конца, в этом мы схожи».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Анна Роскошная и Владимир Селезнёв стали «Родными и близкими»
Екатерина Копанова и Владимир Фекленко прошли «Уроки любви»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Александр АрсентьевВладимир Гуськов (II)Мария ДмитриеваАндрей МежулисМарина МитрофановаЯнина СоколовскаяЕвгения Юстус
фильмы
Бывшие любимые

фотографии >>
Завершились съемки мелодрамы «Бывшие любимые» фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Бывшие любимые» фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Бывшие любимые» фотографии
Завершились съемки мелодрамы «Бывшие любимые» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Румянцев
17 декабря ушёл из жизни актёр Юрий Румянцев.

День рождения >>

Денис Власенко
Роман Громадский
Глафира Козулина
Наталья Медведева
Юрий Никулин
Игорь Скляр
Игорь Стам
Евгений Ташков
Алексей Шейнин
Бетти Грэйбл
Каспер Ван Дин
Осси Дэйвис
Рэй Лиотта
Брэд Питт
Кэти Холмс
Кристина Янда
все родившиеся 18 декабря >>

Афиша кино >>

Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Камчатка: необыкновенные истории на краю земли
спортивный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен