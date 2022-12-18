Завершились съемки мелодрамы «Бывшие любимые»

«Главная идея нашего проекта, которую лично я для себя вынесла, заключается в том, что нужно разговаривать друг с другом. Слова или поступки других людей часто могут обидеть нас, из-за чего мы разрываем связи, которые можно было спасти, не делая поспешных выводов», — считает Марина Митрофанова.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
По сюжету в институте Света и Андрей считались идеальной парой, но после второго курса расстались врагами. Спустя восемь лет бывшие возлюбленные сталкиваются вновь. Теперь Света – гражданская жена крупного бизнесмена, через месяц у них свадьба, а Андрей – бойфренд дочери бизнесмена от первого брака. Но семейная идиллия не складывается, внезапно молодые люди понимают, что испытывают друг к другу совсем не родственные чувства. К тому же, никто не знает, что Андрей появился в этой семье не случайно.
По словам Владимира Гуськова, его «герою придется столкнуться с непростыми испытаниями – расследование, ложь, борьба за любовь... Мне всегда было интересно сыграть такого персонажа. Я не могу сказать, что у нас много общего, но есть один момент, который мне очень близок – за свою любовь я готов стоять до конца, в этом мы схожи».
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