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Игру Death Stranding адаптируют для кино

18 декабря
2022 год

Новости кино >>
18 декабря 2022

Death Stranding получит экранизацию, уверяет Deadline.

Игру Death Stranding адаптируют для кино
фото: deadline.com

В создании картины примет участие сам автор компьютерной игры Хидэо Кодзима при содействии продюсера хоррора «Варвар» Алекса Лебовичи.

Появятся ли в киноадаптации игравшие в оригинале Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Маргарет Куэлли, Гильермо Дель Торо, Линдсей Вагнер, Николас Виндинг Рефн и Трой Бейкер, пока неизвестно. По информации инсайдеров, в фильме следует ожидать новых персонажей и сюжетные элементы.

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В мультиплатформенной игре Death Stranding, вышедшей в 2019 году, события разворачиваются в постапокалиптической Америке, а в их эпицентре оказывается курьер Сэм Бриджес. Он отправляется на миссию, чтобы дать человечеству надежду, соединив последних выживших в опустошенной стране. Недавно Кодзима анонсировал сиквел с участием Ридуса, Сейду и Эль Фаннинг.
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