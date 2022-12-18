Игру Death Stranding адаптируют для кино

Death Stranding получит экранизацию, уверяет Deadline
.
В создании картины примет участие сам автор компьютерной игры Хидэо Кодзима при содействии продюсера хоррора «Варвар
» Алекса Лебовичи.
Появятся ли в киноадаптации игравшие в оригинале Норман Ридус
, Мадс Миккельсен
, Леа Сейду
, Маргарет Куэлли
, Гильермо Дель Торо
, Линдсей Вагнер
, Николас Виндинг Рефн
и Трой Бейкер, пока неизвестно. По информации инсайдеров, в фильме следует ожидать новых персонажей и сюжетные элементы.
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«Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр
В мультиплатформенной игре Death Stranding, вышедшей в 2019 году, события разворачиваются в постапокалиптической Америке, а в их эпицентре оказывается курьер Сэм Бриджес. Он отправляется на миссию, чтобы дать человечеству надежду, соединив последних выживших в опустошенной стране. Недавно Кодзима анонсировал
сиквел с участием Ридуса, Сейду и Эль Фаннинг
.
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