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Трибунцев, Исакова и Петров отправятся в страну Мульти-Пульти

19 декабря
2022 год

Новости кино >>
19 декабря 2022
31 декабря в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера музыкальной сказки-утренника «Происшествие в стране Мульти-Пульти» со звездами отечественного кино, сообщает пресс-служба платформы.

Трибунцев, Исакова и Петров отправятся в страну Мульти-Пульти
фото: Пресс-служба KION

В роли Бывалого — Сергей Бурунов, Труса играет Александр Петров, Балбеса — Данила Козловский. Евгений Цыганов появится в образе крокодила Гены, Чебурашкой станет Тимофей Трибунцев, Шапокляк — Ксения Раппопорт, роль Зайца примерила Виктория Исакова, а Волка — Алексей Серебряков. Режиссером проекта выступил Глеб ОрловПоддубный»).

«Я очень благодарен за такую возможность. Вероятность того, что мы раньше могли встретиться таким составом и поработать вместе, равна нулю. Должно получиться, на мой взгляд, очень обаятельно. Шалости, хулиганство, но очень правильные, с хорошей иронией. Все это сделано с большой любовью и с прекрасными людьми, мы очень здорово провели эти чудесные дни, которые я не забуду. Предложение меня не очень удивило, поскольку я имею достаточно богатый опыт работы на детских утренниках. Было очень радостно и трогательно вернуться к истокам», — рассказал Сергей Бурунов.
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Трибунцев, Исакова и Петров отправятся в страну Мульти-Пульти фотографии
Трибунцев, Исакова и Петров отправятся в страну Мульти-Пульти фотографии
Трибунцев, Исакова и Петров отправятся в страну Мульти-Пульти фотографии
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