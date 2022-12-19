Трибунцев, Исакова и Петров отправятся в страну Мульти-Пульти

«Я очень благодарен за такую возможность. Вероятность того, что мы раньше могли встретиться таким составом и поработать вместе, равна нулю. Должно получиться, на мой взгляд, очень обаятельно. Шалости, хулиганство, но очень правильные, с хорошей иронией. Все это сделано с большой любовью и с прекрасными людьми, мы очень здорово провели эти чудесные дни, которые я не забуду. Предложение меня не очень удивило, поскольку я имею достаточно богатый опыт работы на детских утренниках. Было очень радостно и трогательно вернуться к истокам», — рассказал Сергей Бурунов.
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