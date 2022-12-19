Кристина Асмус поселится в умном доме

Кристина Асмус исполнит главную роль в монофильме «Он». Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где свои кинокартины презентовали компании, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.
фото: К/ф "Булки"
В центре истории — жительница большого города, добившаяся высот в профессии. Решив отдохнуть, она бронирует умный дом на берегу моря, но со временем искусственный интеллект влюбляется в девушку и берет ее в заложники. Действие развернется в ближайшем будущем.
По жанру проект заявлен как триллер с элементами мелодрамы. За режиссуру отвечает Олег Асадулин, который снял Асмус в главной роли в своей комедии «Булки».
обсуждение >>