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Кристина Асмус поселится в умном доме

19 декабря
2022 год

Новости кино >>
19 декабря 2022

Кристина Асмус исполнит главную роль в монофильме «Он». Проект был представлен на питчинге в Фонде кино, где свои кинокартины презентовали компании, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства.

Кристина Асмус поселится в умном доме
фото: К/ф "Булки"

В центре истории — жительница большого города, добившаяся высот в профессии. Решив отдохнуть, она бронирует умный дом на берегу моря, но со временем искусственный интеллект влюбляется в девушку и берет ее в заложники. Действие развернется в ближайшем будущем.

По жанру проект заявлен как триллер с элементами мелодрамы. За режиссуру отвечает Олег Асадулин, который снял Асмус в главной роли в своей комедии «Булки».

Премьера фильма запланирована на конец 2023 года.
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