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Документальный сериал «Каренина» по книге Павла Басинского выйдет в 2023 году

19 декабря
2022 год

Новости кино >>
19 декабря 2022
Документальный сериал «Каренина» по книге Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» готовится к выходу в 2023 году, сообщает пресс-служба Института развития интернета (ИРИ).

Документальный сериал «Каренина» по книге Павла Басинского выйдет в 2023 году
фото: К/ф "Анна Каренина" (2012)

В этом году произведение Басинского было отмечено главным призом на Национальной литературной премии «Большая Книга». Производством проекта из шести эпизодов занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева при поддержке ИРИ.

Сериал познакомит зрителя с историей создания великого романа, приоткрывая завесу тайны одного из самых известных текстов Льва Николаевича Толстого. Было ли это на самом деле самоубийство или все-таки несчастный случай? В проекте можно будет найти ответы на загадочные обстоятельства жизни Анны Карениной и рассмотреть судьбы всех персонажей. Вместе с этим создатели расскажут о прототипах главных героев и их влиянии на самого Толстого.
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