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Егор Бероев сажает самолёт в поле в тизерном трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

19 декабря
2022 год

Новости кино >>
19 декабря 2022
В сети появился тизерный трейлер экшн-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы» режиссёра Сарика АндреасянаНепрощённый»).


Дамир Юсупов и предположить не мог, что однажды станет настоящим героем… Обыкновенный мальчишка, он грезил полетами и был уверен, что пойдет по стопам своего отца-летчика, но судьба распорядилась иначе. Спустя годы, когда веру потеряли даже самые близкие люди, Дамир все-таки сумел воплотить заветную мечту и стал пилотом гражданской авиации. И только благодаря его мужеству и преданности любимому делу были спасены 233 жизни: в августе 2019 г., когда у самолета отказали оба двигателя, он сумел посадить его на кукурузное поле…

Егор Бероев сажает самолёт в поле в тизерном трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Главные роли в картине сыграли Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Лиза Моряк, Марк Богатырёв, Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Дмитрий Власкин, Дмитрий Колчин, Ксения Алферова и другие.

В российский прокат фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выйдет 16 марта 2023 года.
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На солнце вдоль рядов кукурузы

фотографии >>
Егор Бероев сажает самолёт в поле в тизерном трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Егор Бероев сажает самолёт в поле в тизерном трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Егор Бероев сажает самолёт в поле в тизерном трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
Егор Бероев сажает самолёт в поле в тизерном трейлере фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» фотографии
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