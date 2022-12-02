На фестивале RIFF состоится ретроспектива итальянских фильмов Татьяны Данильянц

В День Венеции, 4 декабря, на Девятом Российско-итальянском фестивале RIFF на сеансах в 13:30 и 16:00 состоится ретроспектива итальянских фильмов кинорежиссера, продюсера, поэта и художника Татьяны Данильянц. По словам автора, она представит фильмы в кинотеатре «Октябрь», после показов состоится разговор со зрителями.
фото: из архива Татьяны Данильянц
Данильянц получила известность благодаря венецианскому кинодиптиху, включающему неигровые ленты «Сад, который скрыт» и «Венеция на плаву». Оба фильма были показаны в рамках международного кинофестиваля в Венеции по приглашению киносоюза города. Первый рассказывает о бытовой жизни обитателей Венеции, полной поэтических деталей. Среди участников близкий друг Иосифа Бродского граф Марчелло, у которого поэт гостил, приезжая в Венецию, внучка композитора Арнольда Шенберга и дочь Луиджи Ноно художница Серена Ноно, книгоиздатель и писатель Франко Филиппи, галерист Адриано Беренго, хорошо известный в России своими громкими выставками в Эрмитаже и ГМИИ им. Пушкина.
Вторая часть диптиха посвящена «трудовой косточке», венецианскому пролетариату, тем, кто обеспечивает жизнь «города на воде» через воду: это кораблестроитель Франко Бергамо, харизматичный рыбак Серджио, говорящий на многих языках, включая японский, колоритные карабинеры Венеции и пожарные и другие замечательные персонажи. Зритель также становится соучастником одного из главных городских праздников, Большой Регаты, который проходит на основной водной магистрали Венеции, Канале Гранде. «Венецию на плаву» снимала международная команда кинематографистов из Франции, Италии и России.
фото: из архива Татьяны Данильянц
Каждый фильм будет сопровождаться короткометражной работой, принимавшей участие во многих российских и международных кинофестивалях, включая «Киношок», фестиваль российского кино «Отцы и дети» и «Золотой абрикос». На сеансе в 13:30 это документальный фильм «Вспоминая Параджанова. Венецианские встречи», в которых два венецианских армянина, два деятеля культуры, архиепископ Константинопольский, Левон Зекиян, философ и арменовед, человек, широко известный в среде европейских интеллектуалов, и Байкар Сивазлян, ученый-историк, много лет возглавляющий Общество итало-армянской дружбы, вспоминают свои встречи с Сергеем Параджановым в Венеции, где режиссер побывал в 1988 году, представляя фильм «Ашик-Кериб». Музыку к фильмам «Венеция на плаву» и «Вспоминая Параджанова. Венецианские встречи» написал композитор, певец и основатель венецианской регги-band Джанлоренцо Скарпа.
В 16:00 будет показан игровой фильм-притча, фильм-фэнтези «Фрески снов», где главную роль сыграла итальянская актриса Чечилия Дацци. Это рассказ о женщине в момент кризиса. Проживая ночные кошмары, она неожиданно находит выход. После пробуждения героиню ждет необыкновенное путешествие. Музыку к фильму написал российско-американский композитор Антон Батагов.
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