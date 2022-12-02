Энг Ли снимет биографическую картину о Брюсе Ли

Про культового актера и мастера боевых искусств Брюса Ли
снимут новый биографический фильм. Согласно Deadline
, режиссерское кресло картины займет Энг Ли
, а его сын Мэйсон Ли сыграет главную роль.
За производство картины «Брюс Ли» отвечает студия 3000 Pictures, которая принадлежит Sony. Среди продюсеров заявлена дочь звезды Шэннон Ли. Над сценарием корпит Дэн Фаттерман
.
Зрителям поведают о жизни и смерти Ли, его переезде из Гонконга в США, преподавании кунг-фу Стиву Маккуину
и другим известным актерам, съемках в кино и создании джиткундо. Мастер оставил после себя такие популярные фильмы, как «Большой босс
», «Кулак ярости
», «Путь дракона
», «Выход дракона
» и «Игра смерти
». Скоропостижная смерть актера наступила в Гонконге 20 июля 1973 года. Ему было 32 года.
Это не первый байопик Брюса Ли. В 1993-м вышел фильм Роба Коэна
«Дракон: История Брюса Ли
» с Джейсоном Скоттом Ли
в титульной роли, а в 2016-м на свет появилась лента «Брюс Ли: Рождение дракона
». Кроме того, его образ неоднократно эксплуатировался в многочисленных гонконгских и американских боевиках, а в 2019-м Квентин Тарантино
по-своему интерпретировал образ Ли в картине «Однажды в... Голливуде
», чем вызвал
критику со стороны дочери легенды.
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