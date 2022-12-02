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Третий сезон «Мандалорца» стартует в марте 2023 года

2 декабря
2022 год

Новости кино >>
2 декабря 2022

Объявлена дата выхода третьего сезона популярного сериала Disney+ «Мандалорец». Премьера намечена на 1 марта 2023 года. Об этом сообщает Variety.

Третий сезон «Мандалорца» стартует в марте 2023 года

События продолжения развернутся после финала «Книги Бобы Фетта», где Дин Джарин в исполнении Педро Паскаля воссоединился с Малышом Йодой. Затем они вдвоем покинули Татуин, а Мандо направился на планету Мандалор, чтобы восстановить свою честь и снова стать мандалорцем.

Карл Уэзерс вернется к роли лидера Гильдии охотников за головами Грифа Карга, Джанкарло Эспозито вновь предстанет в образе моффа Гидеона, а Кейти Сэкофф — в качестве Бо-Катан Крайз. В третьем сезоне к ним присоединится Кристофер Ллойд.

Читать рецензию «Мандалорец»: Папин симпатяга, или как вернуть старые «Звездные войны»

Сценаристом и исполнительным продюсером третьего сезона выступил создатель шоу Джон Фавро. В продюсерской команде также числятся Кэтлин Кеннеди, Дэйв Филони, Колин Уилсон и Рик Фамуйива. Уэзерс заявлен в качестве режиссера одного из эпизодов.
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№ 2
Евгенистансан   2.12.2022 - 15:26
Здорово. Это и Андор, пожалуй единственно живенькие спинофы по вселенной Звездных войн. Остальное умерло и протухло читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   2.12.2022 - 15:14
ох, ну конечно не знаю, что они там еще могут наснимать в третьем сезоне. дело их. только вот хайп на звездных войнах пора остановить читать далее>>
Всего сообщений: 2
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