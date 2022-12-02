Третий сезон «Мандалорца» стартует в марте 2023 года

Объявлена дата выхода третьего сезона популярного сериала Disney+ «Мандалорец
». Премьера намечена на 1 марта 2023 года. Об этом сообщает Variety
.
События продолжения развернутся после финала «Книги Бобы Фетта
», где Дин Джарин в исполнении Педро Паскаля
воссоединился с Малышом Йодой. Затем они вдвоем покинули Татуин, а Мандо направился на планету Мандалор, чтобы восстановить свою честь и снова стать мандалорцем.
Карл Уэзерс
вернется к роли лидера Гильдии охотников за головами Грифа Карга, Джанкарло Эспозито
вновь предстанет в образе моффа Гидеона, а Кейти Сэкофф
— в качестве Бо-Катан Крайз. В третьем сезоне к ним присоединится Кристофер Ллойд
.
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Сценаристом и исполнительным продюсером третьего сезона выступил создатель шоу Джон Фавро
. В продюсерской команде также числятся Кэтлин Кеннеди
, Дэйв Филони
, Колин Уилсон и Рик Фамуйива. Уэзерс заявлен в качестве режиссера одного из эпизодов.
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