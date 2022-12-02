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Александр Петров и Анастасия Резник сыграли в эротической драме «Непослушная»

2 декабря
2022 год

Новости кино >>
2 декабря 2022
Завершились съемки полнометражной картины «Непослушная» с Александром Петровым и Анастасией Резник в главных ролях. Режиссером и автором сценария эротической драмы выступил Дмитрий Суворов, чей фильм «Одна» в этом году собрал 360 млн рублей в кинотеатральном прокате России и СНГ, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko.

Александр Петров и Анастасия Резник сыграли в эротической драме «Непослушная»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Компанию вышеназванным актерам составили Ян Цапник, Семён Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина и Никита Тарасов. За визуальную составляющую фильма отвечают оператор Павел Капинос и художник-постановщик Алина Зайнабитдинова, а прокатчиком заявлена компания «Наше кино». После кинотеатрального проката картина будет эксклюзивно доступна для онлайн-просмотра пользователям Okko.

По сюжету 20-летняя Эля (Резник) — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей (Петров), глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается её «купить». Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка все же решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма «Красотка», но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла.
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№ 2
Lusia Happy   2.12.2022 - 18:26
вообще даже как-то непривычно будет видеть Петрова в подобном амплуа ахаха но так-то даже интересно, что там изборетут! читать далее>>
№ 1
Элинкаа   2.12.2022 - 17:48
У нас в помледнее время любят что-то подобное снимать.. Но вот с Петровым даже как-то неожиданно! Будем ждать, посмотрим, что выйдет читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Александр Петров снимается в эротической драме «Непослушная»
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ОККО
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Семён АрзумановВладислав ВетровПавел КапиносАлександр Петров (IV)Анастасия РезникДмитрий СуворовНикита ТарасовЯн ЦапникАнна Чурина
фильмы
КрасоткаНепослушнаяОдна

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Александр Петров и Анастасия Резник сыграли в эротической драме «Непослушная» фотографии
Александр Петров и Анастасия Резник сыграли в эротической драме «Непослушная» фотографии
Александр Петров и Анастасия Резник сыграли в эротической драме «Непослушная» фотографии
Александр Петров и Анастасия Резник сыграли в эротической драме «Непослушная» фотографии
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