Дрю Годдард снял пилот для мультсериала

Создатель «Хижины в лесу
» Дрю Годдард
в рамках крупной сделки с ABC снял пилот анимационной комедии для FX, сообщает Deadline
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Снятый им по собственному сценарию получасовой пилотный эпизод «Тренчи» (The Trenches) рассказывает о современной семье охотников на монстров. За производство отвечают 20th Television Animation и Floyd County Productions. Годдард выступает исполнительным продюсером вместе с Сарой Эсберг.
Это последний пилотный заказ известного режиссера и сценариста после того, как ABC выбрала его пилот для драматического сериала, основанного на французской «Умнице».
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