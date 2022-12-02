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Дрю Годдард снял пилот для мультсериала

2 декабря
2022 год

Новости кино >>
2 декабря 2022
Создатель «Хижины в лесу» Дрю Годдард в рамках крупной сделки с ABC снял пилот анимационной комедии для FX, сообщает Deadline.

Дрю Годдард снял пилот для мультсериала
фото: deadline.com

Снятый им по собственному сценарию получасовой пилотный эпизод «Тренчи» (The Trenches) рассказывает о современной семье охотников на монстров. За производство отвечают 20th Television Animation и Floyd County Productions. Годдард выступает исполнительным продюсером вместе с Сарой Эсберг.

Это последний пилотный заказ известного режиссера и сценариста после того, как ABC выбрала его пилот для драматического сериала, основанного на французской «Умнице».
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№ 1
Lusia Happy   2.12.2022 - 18:27
ну пока как-то вообще ничего особо непонятно и неизвестно, но будем надеяться, что мультик окажется весьма неплохим. читать далее>>
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