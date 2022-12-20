Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023

На минувших выходных в Токио прошло ежегодное мероприятие Jump Festa, посвященное манге и аниме. Наобещали столько всего интересного, что мы в специальном канале
еле успевали читать и смотреть. О самом важном — помимо второго сезона «Семьи шпиона
» и ее же оригинального полного метра — докладываем в этой новости подробнее.
Гвоздь программы — новости о «Магической битве
» от специалистов по сёнэну
из студии Mappa
(«Человек-бензопила
», «Дорохэдоро
»). Второй сезон ждем в июле 2023-го — и это будет сразу два кура
(около 24 серий). Трейлер тоже есть (у нас — с русскими субтитрами
).
Новые эпизоды прояснят запутанные отношения между ослепительным магом Сатору Годзё и его приятелем Сугуру Гэто, который 11 лет назад вдруг решил, что будущее за проклятиями и истреблением простых смертных (его отголоски заметны в «Магической битве 0
»). Заодно мангака Гэгэ Акутами
предупредил, что за год может завершить историю. Посмотрим, справится ли — и как.
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О схватке волшебников и проклятий, вины и пубертата в «Магическая битва 0»
Релиз сериала «Адский рай
» по одноименной манге Юдзи Каку
от тех же неутомимых тружеников из MAPPA состоится в апреле 2023 года. Они поделились с общественностью актерским составом экранизации, а заодно и трейлером (тут тоже русские субтитры). Ранее мы сообщали
о сериале в персональной заметке.
Это история о синоби Габимару, приговоренном к смертной казни. Чтобы спасти жизнь и обрести свободу, он, по указанию сёгуна Нариёси Токугавы, отправляется на таинственный остров в поисках эликсира бессмертия. Но не все так просто, как кажется. И дело не только в том, что юношу сопровождает палачиха Сагири Ямада Асаэмон, которая чуть что, приведет приговор в исполнение.
Музыку сочиняет Ёсиаки Дэва
, а основных героев озвучат:
Тиаки Кобаяси
(Аскелад из «Саги о Винланде
») — Габимару
Юмири Ханамори
(Ай Хаясака из «Госпожи Кагуи
) — Сагири Ямада Асаэмон
Рёхэй Кимура
(Аюму Горики из «Случайного такси
») — Тёбэй Адза
Кэнсё Оно
(Томохиро Нагацука из «Формы голоса
») — Тома Ямада Асаэмон
Риэ Такахаси
(титульная Такаги из «Озорной Такаги
») — Юдзуриха
Тэцу Инада
(Дзюдзо Кумия из «Магической битвы
») — Гантэцусай Тамия
Аой Итикава
(Гуриму Игараси из «Синей тюрьмы: Блю Лок
») — Фути Ямада Асаэмон
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«Цветущая банда Асуки» и ее уличные воительницы
Также в апреле следующего года состоится премьера третьего сезона сериала «Доктор Стоун
». Смотрим трейлер (тоже с русскими субтитрами!), где предводитель царства науки
Сэнгу Исигами и его товарищи отправляются в морское путешествие навстречу «Новому миру».
Производством по-прежнему занимается студия TMS Entertainment
(«Детектив Конан
»), в режиссерское кресло вернется Сюхэй Мацусита
(«Книга магии для начинающих с нуля
», а Сэнку Исигами снова озвучит Юсукэ Кобаяси
(Артур Бойл из «Пламенной бригады пожарных
»).
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Как часовой спешл «Рюсуй» соединяет второй и третий сезон
Трансляция комедийного сёнэна «Нежити не повезло
» ожидается в 2023 году. Точная дата не уточняется, спасибо хоть трейлер есть (да-да, тоже с субтитрами на великом и могучем).
Из-за зашкаливающего «невезения» Фуко убивает всех, до кого дотронется. Отчаяние приводит ее на край моста над железнодорожными путями, где она готова решить все проблемы одним махом. Но ее сбивает с ног нежить Энди — бессмертный, мечтающий обрести вечный покой.
Производством на студии David Production
(«Невероятные приключения ДжоДжо
») командует Юки Ясэ
(«Девочка-волшебница Мадока
»), персонажей ваяет Хидэюки Мориока
(«Стальной алхимик
»), а музыкальным сопровождением ззанимается Кэнъитиро Суэхиро
(«Золотой Камуй
»).
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Мертвый сезон: как возник и менялся зомби-хоррор
Создатели фэнтезийного гаремника «Раб спецотряда демонического города
», чей анонс привлек наше внимание
еще в ноябре прошлого года, тоже выкатили рекламный ролик, поделились новыми сэйю и даже раскрыли имя исполнителя эндинга: композицию на финальных титрах споет Маая Утида
(Дьявол-ангел из «Человека-бензопилы
»). Премьеру ждем когда-нибудь в 2023-м.
К проекту присоединились:
Томори Кусуноки
(Нацумэ из «Дека-данс
») — Аоба Вакура
Саяка Сэмбонги
(Кикури Хирои из «Одинокого рокера
») — Коко Дзэнибако
Рина Хидака
(Милим Нава из «Моего перерождения в слизь
») — Наон Юно
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Лавкрафт и дети в хорроре «Жилой комплекс С»
30-секундным тизером порадовал и полнометражный «Чёрный клевер: Меч Короля Магов
». О нем мы писали в октябрьском дайджесте
. В видео можно впервые посмотреть на нового персонажа (Конрада Лето) и послушать опенинг Here I Stand в исполнении южнокорейского бойзбенда Treasure
.
Полнометражка выйдет в японский прокат 31 марта 2023 года, одновременно пополнив библиотеку Netflix
. В качестве бонуса обладатели билетов получат книгу, вышедшую ограниченным тиражом, с эскизами Юки Табаты
, новеллой сценариста Джонни Отоды
и интервью с актерами озвучания.
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