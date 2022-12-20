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Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023

20 декабря
2022 год

Новости кино >>
20 декабря 2022
На минувших выходных в Токио прошло ежегодное мероприятие Jump Festa, посвященное манге и аниме. Наобещали столько всего интересного, что мы в специальном канале еле успевали читать и смотреть. О самом важном — помимо второго сезона «Семьи шпиона» и ее же оригинального полного метра — докладываем в этой новости подробнее.

Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023

Гвоздь программы — новости о «Магической битве» от специалистов по сёнэну из студии MappaЧеловек-бензопила», «Дорохэдоро»). Второй сезон ждем в июле 2023-го — и это будет сразу два кура (около 24 серий). Трейлер тоже есть (у нас — с русскими субтитрами).


Новые эпизоды прояснят запутанные отношения между ослепительным магом Сатору Годзё и его приятелем Сугуру Гэто, который 11 лет назад вдруг решил, что будущее за проклятиями и истреблением простых смертных (его отголоски заметны в «Магической битве 0»). Заодно мангака Гэгэ Акутами предупредил, что за год может завершить историю. Посмотрим, справится ли — и как.

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Релиз сериала «Адский рай» по одноименной манге Юдзи Каку от тех же неутомимых тружеников из MAPPA состоится в апреле 2023 года. Они поделились с общественностью актерским составом экранизации, а заодно и трейлером (тут тоже русские субтитры). Ранее мы сообщали о сериале в персональной заметке.


Это история о синоби Габимару, приговоренном к смертной казни. Чтобы спасти жизнь и обрести свободу, он, по указанию сёгуна Нариёси Токугавы, отправляется на таинственный остров в поисках эликсира бессмертия. Но не все так просто, как кажется. И дело не только в том, что юношу сопровождает палачиха Сагири Ямада Асаэмон, которая чуть что, приведет приговор в исполнение.

Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023

Музыку сочиняет Ёсиаки Дэва, а основных героев озвучат:
Тиаки Кобаяси (Аскелад из «Саги о Винланде») — Габимару
Юмири Ханамори (Ай Хаясака из «Госпожи Кагуи) — Сагири Ямада Асаэмон
Рёхэй Кимура (Аюму Горики из «Случайного такси») — Тёбэй Адза
Кэнсё Оно (Томохиро Нагацука из «Формы голоса») — Тома Ямада Асаэмон
Риэ Такахаси (титульная Такаги из «Озорной Такаги») — Юдзуриха
Тэцу Инада (Дзюдзо Кумия из «Магической битвы») — Гантэцусай Тамия
Аой Итикава (Гуриму Игараси из «Синей тюрьмы: Блю Лок») — Фути Ямада Асаэмон

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Также в апреле следующего года состоится премьера третьего сезона сериала «Доктор Стоун». Смотрим трейлер (тоже с русскими субтитрами!), где предводитель царства науки Сэнгу Исигами и его товарищи отправляются в морское путешествие навстречу «Новому миру».


Производством по-прежнему занимается студия TMS EntertainmentДетектив Конан»), в режиссерское кресло вернется Сюхэй МацуситаКнига магии для начинающих с нуля», а Сэнку Исигами снова озвучит Юсукэ Кобаяси (Артур Бойл из «Пламенной бригады пожарных»).

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Трансляция комедийного сёнэна «Нежити не повезло» ожидается в 2023 году. Точная дата не уточняется, спасибо хоть трейлер есть (да-да, тоже с субтитрами на великом и могучем).


Из-за зашкаливающего «невезения» Фуко убивает всех, до кого дотронется. Отчаяние приводит ее на край моста над железнодорожными путями, где она готова решить все проблемы одним махом. Но ее сбивает с ног нежить Энди — бессмертный, мечтающий обрести вечный покой.

Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023
Производством на студии David ProductionНевероятные приключения ДжоДжо») командует Юки ЯсэДевочка-волшебница Мадока»), персонажей ваяет Хидэюки МориокаСтальной алхимик»), а музыкальным сопровождением ззанимается Кэнъитиро СуэхироЗолотой Камуй»).

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Создатели фэнтезийного гаремника «Раб спецотряда демонического города», чей анонс привлек наше внимание еще в ноябре прошлого года, тоже выкатили рекламный ролик, поделились новыми сэйю и даже раскрыли имя исполнителя эндинга: композицию на финальных титрах споет Маая Утида (Дьявол-ангел из «Человека-бензопилы»). Премьеру ждем когда-нибудь в 2023-м.


К проекту присоединились:
Томори Кусуноки (Нацумэ из «Дека-данс») — Аоба Вакура
Саяка Сэмбонги (Кикури Хирои из «Одинокого рокера») — Коко Дзэнибако
Рина Хидака (Милим Нава из «Моего перерождения в слизь») — Наон Юно

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30-секундным тизером порадовал и полнометражный «Чёрный клевер: Меч Короля Магов». О нем мы писали в октябрьском дайджесте. В видео можно впервые посмотреть на нового персонажа (Конрада Лето) и послушать опенинг Here I Stand в исполнении южнокорейского бойзбенда Treasure.


Полнометражка выйдет в японский прокат 31 марта 2023 года, одновременно пополнив библиотеку Netflix. В качестве бонуса обладатели билетов получат книгу, вышедшую ограниченным тиражом, с эскизами Юки Табаты, новеллой сценариста Джонни Отоды и интервью с актерами озвучания.
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Адский райГоспожа Кагуя: В любви как на войнеДевочка-волшебница МадокаДека-дансДетектив КонанДоктор СтоунДорохэдороЗолотой КамуйКнига магии для начинающих с нуляМагическая битваМагическая битва 0. ФильмНевероятные приключения ДжоДжоНежити не повезлоНеобычное таксиО моём перерождении в слизьОдинокий рокер!Озорная ТакагиПламенный отрядРаб спецотряда демонического городаСага о ВинландеСемья шпионаСиняя тюрьма: Блю ЛокСтальной алхимикФорма голосаЧеловек-бензопилаЧёрный клевер: Меч короля магов

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Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023 фотографии
Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023 фотографии
Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023 фотографии
Адский рай рабов: главные вести с Jump Festa 2023 фотографии
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