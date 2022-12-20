Сериал «Оливье и роботы» с Горбачевой, Куценко и Кукушкиным выходит 1 января на Иви

«Оливье и роботы» расскажет о жизни в России в недалеком будущем. Проект состоит из шести самостоятельных новелл — «Знакомство», «Учитель года», «Робот Всеволод», «Привет, Андрей!», «Процесс» и «Храброе сердце». Авторы сериала рассуждают, как технический прогресс изменит простых людей? К чему нам готовиться? И как не потерять себя в мире гаджетов?
«Звучит удивительно, но я действительно играю семь разных персонажей. Все они — клоны, но каждый отличается своим характером. Это был необычный опыт и интересная актерская задача. Хотя в истории много фантастического, она тем не менее о самых настоящих переживаниях — о надежде, предательстве, глупости, страхах и, конечно, о любви!» — рассказал Егор Корешков.
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