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Сериал «Оливье и роботы» с Горбачевой, Куценко и Кукушкиным выходит 1 января на Иви

20 декабря
2022 год

Новости кино >>
20 декабря 2022
Премьера фантастической комедии «Оливье и роботы» состоится 1 января в онлайн-кинотеатре Иви, а затем 9 января проект покажет телеканал ТНТ. В сериале сыграли Гоша Куценко, Егор Корешков, Юлия Топольницкая, Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Баширов, Евгений Сидихин, Ольга Медынич, Сергей Муравьев, Леонид Каневский, Илья Лыков, Аскар Ильясов, Катя Гудина и Семен Серзин.

Сериал «Оливье и роботы» с Горбачевой, Куценко и Кукушкиным выходит 1 января на Иви
фото: Пресс-служба ТНТ

«Оливье и роботы» расскажет о жизни в России в недалеком будущем. Проект состоит из шести самостоятельных новелл — «Знакомство», «Учитель года», «Робот Всеволод», «Привет, Андрей!», «Процесс» и «Храброе сердце». Авторы сериала рассуждают, как технический прогресс изменит простых людей? К чему нам готовиться? И как не потерять себя в мире гаджетов?

«Звучит удивительно, но я действительно играю семь разных персонажей. Все они — клоны, но каждый отличается своим характером. Это был необычный опыт и интересная актерская задача. Хотя в истории много фантастического, она тем не менее о самых настоящих переживаниях — о надежде, предательстве, глупости, страхах и, конечно, о любви!» — рассказал Егор Корешков.
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№ 2
Элинкаа   20.12.2022 - 14:28
Ну вот не знаю.. Я крайне слабо верб в успех ИВИ и в их проекты, обычно именно на этой платформе все довольно скучно, пресно и однообразно читать далее>>
№ 1
Дашустик   20.12.2022 - 12:49
Слушайте, да Гоша Куценко пошел прям активно сниматься в различных проектах! Никто, конечно, не гарантирует их качество, но сам факт интересный читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Оливье и Роботы

фотографии >>
Сериал «Оливье и роботы» с Горбачевой, Куценко и Кукушкиным выходит 1 января на Иви фотографии
Сериал «Оливье и роботы» с Горбачевой, Куценко и Кукушкиным выходит 1 января на Иви фотографии
Сериал «Оливье и роботы» с Горбачевой, Куценко и Кукушкиным выходит 1 января на Иви фотографии
Сериал «Оливье и роботы» с Горбачевой, Куценко и Кукушкиным выходит 1 января на Иви фотографии
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