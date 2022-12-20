Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым

Действие сериала разворачивается в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал, а в наши дни беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом. И вроде бы все довольны — кроме главного героя, авто-угонщика по кличке Цыган (Федотов), который вершит «справедливость» и угоняет машины только у тех, кто этого «заслуживает». Цыган хочет отомстить виновникам в смерти его отца, но не знает, кто они, ведь с тех пор прошло 20 лет.
фото: Пресс-служба компании Good Story Media
Олег Меньшиков сыграл бывшего директора завода, который в 90-е был негласным хозяином города, а в наши дни вынужден находиться в изгнании. Филипп Янковский предстал в образе нового владельца завода Осинского – человека состоятельного, но не способного распоряжаться своей судьбой, ведь он всего лишь винтик системы.
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