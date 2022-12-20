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Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым

20 декабря
2022 год

Новости кино >>
20 декабря 2022
В Москве завершились съемки сериала «Гнать» с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Федором Федотовым, сообщает пресс-служба компании Good Story Media. Шестисерийная драма выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2023 году.

Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым
фото: Пресс-служба компании Good Story Media

Действие сериала разворачивается в одном из провинциальных городов, где еще в советские времена был построен градообразующий аффинажный завод. В 90-е здесь процветало воровство, рейдерство и криминал, а в наши дни беззакония вроде больше нет, рабочие вовремя получают зарплату, счета избранных пополняются, жизнь в глубинке идет своим чередом. И вроде бы все довольны — кроме главного героя, авто-угонщика по кличке Цыган (Федотов), который вершит «справедливость» и угоняет машины только у тех, кто этого «заслуживает». Цыган хочет отомстить виновникам в смерти его отца, но не знает, кто они, ведь с тех пор прошло 20 лет.

Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым
фото: Пресс-служба компании Good Story Media

Олег Меньшиков сыграл бывшего директора завода, который в 90-е был негласным хозяином города, а в наши дни вынужден находиться в изгнании. Филипп Янковский предстал в образе нового владельца завода Осинского – человека состоятельного, но не способного распоряжаться своей судьбой, ведь он всего лишь винтик системы.

В сериале также снялись Елизавета Кононова, Максим Коновалов, Назар Сафонов, Вера Кинчева, Игорь Черневич, Олег Васильков, Анатолий Горячев, Константин Мурзенко и Екатерина Стулова. За режиссуру отвечал Динар ГариповТерритория-2»). Создатели сериала подчеркивают, что название «Гнать» — рабочее, и скорее всего, будет изменено.
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   20.12.2022 - 16:40
какой офигенный актерский состав. ну и даже проект внушает надежды, если честно. потому что в нем явно будет интересная и занимательная история читать далее>>
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Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым фотографии
Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым фотографии
Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым фотографии
Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым фотографии
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