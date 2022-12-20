Аксенова, Кяро и Калимулин погрузились в «Соцсети»

Действие сериала разворачивается в Томске в недалеком будущем — в 2021, 2025 и 2030 годах. Каждый из шести эпизодов представляет собой отдельную историю, каждая из которых объединена центральной идеей об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и о тотальном вовлечении в мир социальных сетей.
Героиней первой серии под названием «100% счастья» стала Анна (Любовь Аксенова), молодая и успешная девушка. Гаджет с искусственным интеллектом тщательно отслеживает «уровень счастья» своей хозяйки, контролируя, что она ест, чем занимается, не испытывает ли стресс и с кем общается. Появление в доме парня по имени Роман (Алексей Гоман) помощник расценивает как угрозу, ведь молодой человек, исходя из алгоритмов гаджета, не отличается большими достижениями.
фото: Пресс-служба PREMIER
Сотрудник сети компаний «Обнимания» Стас (Кирилл Кяро) стал героем третьей истории — «Объятые одиночеством». Ежедневно мужчина проводит ночь, держа в объятиях очередную клиентку, — таким образом специалист за деньги помогает женщинам справляться со стрессом и одиночеством, а также позволяет девушкам чувствовать себя в безопасности. Все меняется после встречи с Лерой: девушка также попадает к нему в объятия в качестве клиентки, но в какой-то момент Стас начинает чувствовать, что испытывает к ней нечто большее, чем профессиональную заботу. Однако эмоции, которые герой ощущает в присутствии Леры, противоречат этическим принципам его компании, а значит, несут серьезные последствия для обоих.
фото: Пресс-служба PREMIER
Каждый из эпизодов режиссировали начинающие кинематографисты — Александр Дмитренко, Валентина Коровникова, Баяр Барадиев и Асаад Аббуд. Сериал «Соцсети» создан как продюсерский социальный проект небольшой томской киностудии CAST production при поддержке PREMIER. Проект призван придать импульс в развитие сибирской киноиндустрии. Для этого были организованы масштабные конкурсы-кастинги среди начинающих сценаристов, актеров и режиссеров с участием известных кинематографистов и блогеров.
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