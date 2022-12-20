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Аксенова, Кяро и Калимулин погрузились в «Соцсети»

20 декабря
2022 год

Новости кино >>
20 декабря 2022
Фантастический альманах «Соцсети» выйдет 7 января в онлайн-кинотеатре PREMIER. В проекте снялись Любовь Аксенова, Кирилл Кяро, Эльдар Калимулин, Иван Мулин, Владимир Селиванов, Антон Кузнецов, Евгений Шварц и Сергей Походаев, сообщает пресс-служба платформы.

Аксенова, Кяро и Калимулин погрузились в «Соцсети»
фото: Пресс-служба PREMIER

Действие сериала разворачивается в Томске в недалеком будущем — в 2021, 2025 и 2030 годах. Каждый из шести эпизодов представляет собой отдельную историю, каждая из которых объединена центральной идеей об одиночестве современного человека под влиянием новых технологий и о тотальном вовлечении в мир социальных сетей.

Героиней первой серии под названием «100% счастья» стала Анна (Любовь Аксенова), молодая и успешная девушка. Гаджет с искусственным интеллектом тщательно отслеживает «уровень счастья» своей хозяйки, контролируя, что она ест, чем занимается, не испытывает ли стресс и с кем общается. Появление в доме парня по имени Роман (Алексей Гоман) помощник расценивает как угрозу, ведь молодой человек, исходя из алгоритмов гаджета, не отличается большими достижениями.

Аксенова, Кяро и Калимулин погрузились в «Соцсети»
фото: Пресс-служба PREMIER

Сотрудник сети компаний «Обнимания» Стас (Кирилл Кяро) стал героем третьей истории — «Объятые одиночеством». Ежедневно мужчина проводит ночь, держа в объятиях очередную клиентку, — таким образом специалист за деньги помогает женщинам справляться со стрессом и одиночеством, а также позволяет девушкам чувствовать себя в безопасности. Все меняется после встречи с Лерой: девушка также попадает к нему в объятия в качестве клиентки, но в какой-то момент Стас начинает чувствовать, что испытывает к ней нечто большее, чем профессиональную заботу. Однако эмоции, которые герой ощущает в присутствии Леры, противоречат этическим принципам его компании, а значит, несут серьезные последствия для обоих.

Аксенова, Кяро и Калимулин погрузились в «Соцсети»
фото: Пресс-служба PREMIER

Каждый из эпизодов режиссировали начинающие кинематографисты — Александр Дмитренко, Валентина Коровникова, Баяр Барадиев и Асаад Аббуд. Сериал «Соцсети» создан как продюсерский социальный проект небольшой томской киностудии CAST production при поддержке PREMIER. Проект призван придать импульс в развитие сибирской киноиндустрии. Для этого были организованы масштабные конкурсы-кастинги среди начинающих сценаристов, актеров и режиссеров с участием известных кинематографистов и блогеров.
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   20.12.2022 - 18:02
мне кажется, что иногда некоторые слишком уж сильно начинают нагонять на соцсети. как минимум потому, тчо разумные люди знают свою норму! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Асаад АббудЛюбовь АксёноваАлексей ГоманЭльдар КалимулинВалентина КоровниковаАнтон КузнецовКирилл КяроИван МулинСергей ПоходаевВладимир Селиванов (III)Евгений Шварц (II)
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