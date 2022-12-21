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Не стало режиссера фильмов «Убрать Картера» и «Флэш Гордон» Майка Ходжеса

21 декабря
2022 год

Новости кино >>
21 декабря 2022
В английском Дорсете не стало британского режиссера, сценариста и продюсера Майка Ходжеса, получившего известность благодаря фильмам «Убрать Картера» и «Флэш Гордон». Ему было 90 лет, а скончался он еще 17 декабря, уточняет Variety.

Не стало режиссера фильмов «Убрать Картера» и «Флэш Гордон» Майка Ходжеса
фото: theartsdesk.com

Майк Ходжес родился 29 июля 1932 года в Бристоле. В конце 60-х начал работать на британском телевидении. В 1971-м дебютировал в полном метре, представив публике картину «Убрать Картера» с Майклом Кейном, впоследствии признанную «величайшим гангстерским фильмом Великобритании».

На счету постановщика 26 режиссерских работ, включая ленты «Целлюлоза», «Человек, несущий смерть», «Омен 2: Дэмиен», «Отходная молитва», «Черная радуга», «Крупье» и «Я усну, когда умру», а также несколько видеоклипов для группы Queen. Лауреат четырех престижных наград, среди которых два приза фестиваля «Фантаспорту».
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фильмы
Омен 2: ДэмиенОтходная молитваУбить КартераФлэш ГордонЦеллюлозаЧеловек, несущий смертьЧёрная радугаЯ усну, когда умру

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Не стало режиссера фильмов «Убрать Картера» и «Флэш Гордон» Майка Ходжеса фотографии
с Майклом Кейном
Не стало режиссера фильмов «Убрать Картера» и «Флэш Гордон» Майка Ходжеса фотографии
Не стало режиссера фильмов «Убрать Картера» и «Флэш Гордон» Майка Ходжеса фотографии
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