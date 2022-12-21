Не стало режиссера фильмов «Убрать Картера» и «Флэш Гордон» Майка Ходжеса

В английском Дорсете не стало британского режиссера, сценариста и продюсера Майка Ходжеса
, получившего известность благодаря фильмам «Убрать Картера
» и «Флэш Гордон
». Ему было 90 лет, а скончался он еще 17 декабря, уточняет Variety
.
Майк Ходжес родился 29 июля 1932 года в Бристоле. В конце 60-х начал работать на британском телевидении. В 1971-м дебютировал в полном метре, представив публике картину «Убрать Картера» с Майклом Кейном
, впоследствии признанную «величайшим гангстерским фильмом Великобритании»
.
На счету постановщика 26 режиссерских работ, включая ленты «Целлюлоза
», «Человек, несущий смерть
», «Омен 2: Дэмиен
», «Отходная молитва
», «Черная радуга
», «Крупье
» и «Я усну, когда умру
», а также несколько видеоклипов для группы Queen. Лауреат четырех престижных наград, среди которых два приза фестиваля «Фантаспорту».
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