«Хрустальный», «Почка», «Переговорщик», «Коса» и «Клиника счастья» превратились в книги. Согласно пресс-службе МТС, оригинальные сериалы онлайн-кинотеатра Kion будут новеллизированы и переработаны в литературные произведения разных жанров. Главной особенностью новеллизаций станет расширение вселенных сериалов: романы содержат дополнительные эпизоды и линии героев.
фото: пресс-служба компании «МТС»
Брендированная полка Kion Books с новеллизациями оригинальных сериалов появится в приложении «Строки» 23 декабря. Также в сервисе запустятся кросс-рекомендации, предлагающие фильмы и сериалы, которые могут заинтересовать читателя.
Новеллизация фильмов и сериалов, как правило, дает читателю больше информации о событиях, которые были описаны в первоисточнике и остались за кадром. Кроме того, в новеллизацию могут быть включены сцены, которые были вырезаны на этапе финального монтажа сериала. Например, Квентин Тарантино сам адаптировал в романную форму свой фильм «Однажды в Голливуде», американская писательница Голден Кристи написала роман по поставленному по комиксам фильму Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», а британский журналист Джеймс Сваллоу новеллизировал «Эффект бабочки».
фото: пресс-служба компании «МТС»
По словам генерального продюсера Kion Игоря Мишина, «с развитием сериальной индустрии по всему миру визуальные форматы отчасти заменяют аудитории чтение книг. Появился такой жанр как аудиосериалы. Вместе с сервисом "Строки" от МТС мы решили переформатировать наши сериальные хиты в литературные произведения — тем более, что у "Косы", "Почки", "Хрустального" и других проектов уже есть складная литературная основа. В новеллизированных версиях сценарии Марии Шульгиной и Анны Тихоновой, Олега Маловичко, Татьяны Арцеуловой приобретут формы классических литературных жанров – например, детектива и романа воспитания».
Нуарный детектив «Коса» Игоря Волошина с Линдой Лапиньш в главной роли в литературной версии расширен большой личной линией героини из сценария Татьяны Арцеуловой, не вошедшей в экранизацию. Главы названы строчками из мировых рок-хитов, которые не только зададут настроение, но и предложат ключи к раскрытию детективных интриг.
фото: пресс-служба компании «МТС»
В детективном романе «Хрустальный», по сценарию Олега Маловичко, рассказ ведется от лица сразу нескольких ключевых персонажей. Новый способ повествования покажет разные точки зрения на преступления, которые произошли в городке Хрустальный, и добавит субъективных эмоциональных переживаний. В детективной драме Маловичко «Переговорщик», написанной специально для Кирилла Пирогова, читатель увидит то, что осталось за кадром: уникальный метод героя и его внутренние переживания.
В «Почке» Марии Шульгиной и Елизаветы Тихоновой о чиновнице Наташе Кустовой, узнавшей о своей смертельной болезни, читатель сможет увидеть больше юмора и эпизодов, не вошедших в финальную версию сериала. А в «Клинике счастья» Арцеуловой читатели не только поближе познакомятся с врачом Алёной Липницкой, героиней Дарьи Мороз, узнают больше о других персонажах истории, но и познакомятся с новыми героями, не вошедшими в экранизацию.
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