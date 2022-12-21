Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Живой» Константина Селина признан лучшим документальным фильмом года

21 декабря
2022 год

Новости кино >>
21 декабря 2022
В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в Москве, стали известны победители Первой национальной премии имени Дзиги Вертова. Документальным фильмом года признан «Живой» Константина Селина, а награда за лучший дебют досталась «Небесно-голубому» Анастасии Субботиной. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Индустриальные партнеры премии «ПрофиСинема» и проект Страна.doc вручили два специальных приза фильмам «Монета страны Малави» Алексея Федорченко и «Живой». Приза зрительских симпатий удостоен «Класс» Светланы Астрецовой.

«Живой» Константина Селина признан лучшим документальным фильмом года
фото: пресс-служба премии

В ходе церемонии также состоялось подведение итогов года для российского неигрового кино. Были представлены статистические данные, ключевые показатели индустрии, такие как совокупный бюджет, количество фильмов, вышедших в прокат, их общий бокс-офис, лидеры проката и лидеры фестивальных показов, законодательные нововведения и другое.

По совам президента Гильдии неигрового кино и телевидения Алексея Ханютина, «Дзига Вертов — один из главных, признанных во всем мире, брендов отечественной культуры. Его творческое наследие изучают во всех киношколах: от Москвы до Лондона, от Лодзи до Нью-Йорка. Совсем недавно "Человек с киноаппаратом" вновь признан лучшим документальным фильмом всех времён и народов. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Мы надеемся, что Премия имени Вертова поддержит поиски российских кинематографистов в сфере креативной документалистики».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Стали известны номинанты на Первую национальную премию имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино
персоны
Светлана АстрецоваДзига ВертовКонстантин СелинАлексей ФедорченкоАлексей Ханютин
фильмы
ЖивойКлассМонета страны МалавиЧеловек с киноаппаратом

фотографии >>
«Живой» Константина Селина признан лучшим документальным фильмом года фотографии
«Живой» Константина Селина признан лучшим документальным фильмом года фотографии
«Живой» Константина Селина признан лучшим документальным фильмом года фотографии
«Живой» Константина Селина признан лучшим документальным фильмом года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Иван Дробыш
21 декабря ушёл из жизни актёр Иван Дробыш.

День рождения >>

Ольга Аросева
Виталий Базин
Кирилл Дыцевич
Владимир Мельник
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Анфиса Чехова
Жюли Дельпи
Сэмюэл Л. Джексон
Чарли Кокс
Поль Мёрисс
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram