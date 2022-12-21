«Живой» Константина Селина признан лучшим документальным фильмом года

В ходе церемонии также состоялось подведение итогов года для российского неигрового кино. Были представлены статистические данные, ключевые показатели индустрии, такие как совокупный бюджет, количество фильмов, вышедших в прокат, их общий бокс-офис, лидеры проката и лидеры фестивальных показов, законодательные нововведения и другое.
По совам президента Гильдии неигрового кино и телевидения Алексея Ханютина, «Дзига Вертов — один из главных, признанных во всем мире, брендов отечественной культуры. Его творческое наследие изучают во всех киношколах: от Москвы до Лондона, от Лодзи до Нью-Йорка. Совсем недавно "Человек с киноаппаратом" вновь признан лучшим документальным фильмом всех времён и народов. Вертов нужен нам как точка отсчета, как ориентир, как напоминание о том, что неигровое кино может быть местом эксперимента, поисков нового языка, местом творческой самореализации. Мы надеемся, что Премия имени Вертова поддержит поиски российских кинематографистов в сфере креативной документалистики».
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