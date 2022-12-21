Зрителям показали силуэт Алисы Селезнёвой в тизер-трейлере фильма «Сто лет тому вперед»

В основе сценария картины — вселенная фантаста Кира Булычёва и приключения Алисы Селезневой и обычного школьника Коли Герасимова, которого играет Марк Эйдельштейн. Роли родителей Алисы исполняют Константин Хабенский (профессор Селезнёв) и Виктория Исакова (Кира Селезнёва). Имена исполнителей других ролей, включая саму Алису, будут раскрыты позднее.
По сюжету герои живут в разных мирах. Коля Герасимов — в сегодняшней Москве, Алиса Селезнёва — на сто лет позже. Коля любит видеоигры, пишет рэп и тусуется с друзьями. Он совсем не думает о будущем. Алиса знает все об инопланетной фауне, боевых искусствах и истории галактики. Ее не отпускает прошлое: в далекой битве между землянами и космическими пиратами погибла мама. Однажды зло, потерпевшее поражение, захочет вернуться, и все миры перемешаются. Коля и Алиса встретятся, и от этой встречи будет зависеть судьба нашей Вселенной.
Картину выпустит в прокат «Централ Партнершип» через год, 28 декабря 2023-го.
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