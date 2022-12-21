Стартовали онлайн-показы российской конкурсной программы Patriki Film Festival

С 21 по 23 декабря на сайте международного кинофестиваля Patriki Film Festival
пройдут онлайн-показы российской конкурсной программы, объединившей дебютные и экспериментальные кинокартины признанных отечественных сценаристов и режиссеров, которые получат возможность представить свои работы, показать новые жанры и форматы, поделиться своим уникальным художественным видением современного мира. Об этом сообщает пресс-служба смотра.
«За пять лет с момента своего основания, Patriki Film Festival вырос из локального городского события в фестиваль международного масштаба. Уникальный онлайн-формат, который мы предлагаем, открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания и позволяет большому числу зрителей комфортно знакомиться с работами участников конкурсных программ, —
говорит один из основателей кинофестиваля Алексей Боков. — Кроме того, для российских авторов возможность представить свою работу широкой аудитории в онлайн-формате — это прекрасный шанс быть увиденным и услышанным из любой точки мира».
Организаторами смотра отобрано восемь уникальных кинопроектов, где главной сюжетной темой стало восприятие явления времени, а также поиск современного и самобытного языка кино. В рамках внеконкурсной программы дополнительно будут показаны шесть лент российских авторов. Куратором российской программы выступит известный кинокритик Вероника Хлебникова. По ее словам, «российская программа кинофестиваля Patriki Film Festival объединит новое дебютное и экспериментальное кино, получившее признание экспертов, но остро нуждающееся в продвижении к молодой аудитории. Его авторы — участники отечественных и международных фестивалей, герои статей и интервью».
Председателем жюри конкурса станет кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший
. В дни проведения фестиваля зрителям также будут доступны ретроспективные показы его фильмов «Последний поезд
», «Гарпастум
», «Бумажный солдат
», «Под электрическими обломками
» и «Дело
». «Возглавить жюри конкурса экспериментального и дебютного кино — это одновременно интересно и познавательно, и может познакомить меня с новыми интересными и талантливыми людьми», —
прокомментировал Герман-младший.
В состав жюри также войдут писатель и сценарист Александр Цыпкин
, актриса и режиссер Надежда Михалкова
, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и шоураннер, сценарист и продюсер онлайн-кинотеатра Start Алексей Акимов
.
«Приглашение в жюри — это всегда некий намек что пора на пенсию, приз за вклад, так сказать. Очень рад, что этот тревожный звонок мне прозвенел в рамках конкурса именно экспериментального кино. Напитаюсь креативом, и пенсия у меня тоже будет экспериментальной, —
пошутил Александр Цыпкин. — Удачи всем участникам! Жду классных проектов».
По итогам проведения конкурса жюри назовет победителей в номинациях «Гран-при» и «За новизну оптики и поиска художественной формы». Кроме того, один из фильмов будет удостоен специального приза жюри.
обсуждение >>