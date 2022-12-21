Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стартовали онлайн-показы российской конкурсной программы Patriki Film Festival

21 декабря
2022 год

Новости кино >>
21 декабря 2022
С 21 по 23 декабря на сайте международного кинофестиваля Patriki Film Festival пройдут онлайн-показы российской конкурсной программы, объединившей дебютные и экспериментальные кинокартины признанных отечественных сценаристов и режиссеров, которые получат возможность представить свои работы, показать новые жанры и форматы, поделиться своим уникальным художественным видением современного мира. Об этом сообщает пресс-служба смотра.


«За пять лет с момента своего основания, Patriki Film Festival вырос из локального городского события в фестиваль международного масштаба. Уникальный онлайн-формат, который мы предлагаем, открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания и позволяет большому числу зрителей комфортно знакомиться с работами участников конкурсных программ, — говорит один из основателей кинофестиваля Алексей Боков. — Кроме того, для российских авторов возможность представить свою работу широкой аудитории в онлайн-формате — это прекрасный шанс быть увиденным и услышанным из любой точки мира».

Организаторами смотра отобрано восемь уникальных кинопроектов, где главной сюжетной темой стало восприятие явления времени, а также поиск современного и самобытного языка кино. В рамках внеконкурсной программы дополнительно будут показаны шесть лент российских авторов. Куратором российской программы выступит известный кинокритик Вероника Хлебникова. По ее словам, «российская программа кинофестиваля Patriki Film Festival объединит новое дебютное и экспериментальное кино, получившее признание экспертов, но остро нуждающееся в продвижении к молодой аудитории. Его авторы — участники отечественных и международных фестивалей, герои статей и интервью».


Председателем жюри конкурса станет кинорежиссер и сценарист Алексей Герман-младший. В дни проведения фестиваля зрителям также будут доступны ретроспективные показы его фильмов «Последний поезд», «Гарпастум», «Бумажный солдат», «Под электрическими обломками» и «Дело». «Возглавить жюри конкурса экспериментального и дебютного кино — это одновременно интересно и познавательно, и может познакомить меня с новыми интересными и талантливыми людьми», — прокомментировал Герман-младший.

В состав жюри также войдут писатель и сценарист Александр Цыпкин, актриса и режиссер Надежда Михалкова, главный редактор журнала «Сеанс» Василий Степанов и шоураннер, сценарист и продюсер онлайн-кинотеатра Start Алексей Акимов.


«Приглашение в жюри — это всегда некий намек что пора на пенсию, приз за вклад, так сказать. Очень рад, что этот тревожный звонок мне прозвенел в рамках конкурса именно экспериментального кино. Напитаюсь креативом, и пенсия у меня тоже будет экспериментальной, — пошутил Александр Цыпкин. — Удачи всем участникам! Жду классных проектов».

По итогам проведения конкурса жюри назовет победителей в номинациях «Гран-при» и «За новизну оптики и поиска художественной формы». Кроме того, один из фильмов будет удостоен специального приза жюри.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   21.12.2022 - 19:50
ну я прям смотрю у нас фестивали идут друг за другом)) это конечно не может не радовать, но все-таки хотелось бы, чтобы оттуда выходил годный контент читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Даррен Аронофски назначен председателем жюри четвертого фестиваля Patriki Film Festival
персоны
Алексей АкимовАлексей БоковАлексей Герман (младший)Надежда МихалковаАлександр Цыпкин
фильмы
GarpastumБумажный солдатДелоПод электрическими облакамиПоследний поезд

анонс

Скорбим

Иван Дробыш
21 декабря ушёл из жизни актёр Иван Дробыш.

День рождения >>

Ольга Аросева
Виталий Базин
Кирилл Дыцевич
Владимир Мельник
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Анфиса Чехова
Жюли Дельпи
Сэмюэл Л. Джексон
Чарли Кокс
Поль Мёрисс
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Джейн Фонда
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Грех
биография, драма, исторический фильм
Италия, Россия, 2019
Непослушник-2
комедия
Россия, 2022
Таинственное убийство
детектив, криминальный фильм, триллер
Франция, Бельгия, 2022
Zillion. Клуб твоих грёз
драма
Бельгия, Нидерланды, 2022
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Храбрая принцесса
детский фильм, приключения, семейное кино
Армения, 2014
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Интервью
Дмитрий Киселев: «Хочется, чтобы у российского кино появилось свое лицо, о котором снова заговорят, несмотря ни на что»
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
2 комментария
Кино-театр.ру в Telegram