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Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января

21 декабря
2022 год

Новости кино >>
21 декабря 2022

На Кинопоиске 19 января выйдет сериал «Фандорин. Азазель» о приключениях молодого следователя Эраста Фандорина в альтернативной реальности 2023 года, в которой смешались атрибуты разных исторических эпох. Главную роль сыграл Владислав Тирон, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Оригинальный сериал Кинопоиска перенесет время действия из XIX века в XXI, придумав для приключений Фандорина новую реальность. 2023 год, в столичном Петрограде 20-летний следователь Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Он занимается не самой интересной работой, пока к нему не попадает странное дело: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей и робота-городового. Изучая видеозапись, Фандорин приходит к выводу, что перед ним не самоубийство. Он находит все новые и новые улики, в итоге выходя на след опасной организации.

Владислав Тирон «очень тесно знаком с книгами про Эраста Фандорина. Зачитывался ими в детстве и сейчас снова погрузился в эти приключения, когда штудировал сценарий. Важно понимать, что сценарий не всегда дословно следует литературному первоисточнику. Мой Фандорин намного моложе, и как минимум этим он отличается от своего книжного прототипа. Но и книжный, и сериальный Фандорин, прежде всего, отличается смелостью, которая помогает ему во всем. Он бесстрашен, честен, ответственен, настойчив и готов отвечать за свои поступки. Правда, то, что он думает не так, как остальные, ему же и мешает. Он не всегда находит общий язык с людьми, что отчасти проявляется в некой замкнутости и закрытости, отсутствии веры в себя, с которой ему предстоит бороться в сериале».

Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Компанию Тирону составят Мила Ершова, Максим Матвеев, Евгений Стычкин, Милена Радулович, Артём Быстров, Сергей Горошко, Григорий Верник, Екатерина Варнава, Александр Семчев и Татьяна Владимирова. Съемки сериала проходили в Петергофе, Юсуповском и Мраморном дворцах, Севкабель Порту и в современных локациях Санкт-Петербурга. Режиссером выступил Нурбек Эген. За визуальную составляющую отвечает оператор Николай Богачёв, а музыку написал композитор Райан Оттер.
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№ 1
Princesa_ptichka   21.12.2022 - 19:52
Как интересно решили Акунина переиграть)) что ж, посмотрим, получится ли также удачно воссоздать современную версию персонажа. а то не думаю, что это будет лучше, чем у самого писателя читать далее>>
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Фандорин. Азазель

фотографии >>
Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января фотографии
Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января фотографии
Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января фотографии
Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января фотографии
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