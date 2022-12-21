Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января

На Кинопоиске 19 января выйдет сериал «Фандорин. Азазель» о приключениях молодого следователя Эраста Фандорина в альтернативной реальности 2023 года, в которой смешались атрибуты разных исторических эпох. Главную роль сыграл Владислав Тирон, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Оригинальный сериал Кинопоиска перенесет время действия из XIX века в XXI, придумав для приключений Фандорина новую реальность. 2023 год, в столичном Петрограде 20-летний следователь Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Он занимается не самой интересной работой, пока к нему не попадает странное дело: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей и робота-городового. Изучая видеозапись, Фандорин приходит к выводу, что перед ним не самоубийство. Он находит все новые и новые улики, в итоге выходя на след опасной организации.
Владислав Тирон «очень тесно знаком с книгами про Эраста Фандорина. Зачитывался ими в детстве и сейчас снова погрузился в эти приключения, когда штудировал сценарий. Важно понимать, что сценарий не всегда дословно следует литературному первоисточнику. Мой Фандорин намного моложе, и как минимум этим он отличается от своего книжного прототипа. Но и книжный, и сериальный Фандорин, прежде всего, отличается смелостью, которая помогает ему во всем. Он бесстрашен, честен, ответственен, настойчив и готов отвечать за свои поступки. Правда, то, что он думает не так, как остальные, ему же и мешает. Он не всегда находит общий язык с людьми, что отчасти проявляется в некой замкнутости и закрытости, отсутствии веры в себя, с которой ему предстоит бороться в сериале».
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