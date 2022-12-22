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Без любви: шрамы прошлого и грозные воители Севера в новом трейлере «Саги о Винланде»

22 декабря
2022 год

Новости кино >>
22 декабря 2022

Совсем скоро — 9 января 2023 года — стартует второй сезон скандинавского эпоса «Сага о Винланде» от студии MAPPA, известной, например, такими аниме-сериалами, как «Человек-Бензопила» и «Танцуй свой танец, танцор», «Магическая битва» и грядущий «Адский рай» (о последних двух недавно появилась новая информация плюс трейлеры).


В ролике «Саги...» можно заметить как старых знакомых (Лейф Эриксон, король Кнуд, ржаное поле), так и новых персонажей, а заодно вместе с Торфинном предаться воспоминаниям о временах, когда он служил наемником под командованием Аскеладда. Известно также, что в новом сезоне важная роль отводится новому другу Торфинна — Эйнару, чья жизнь кардинально меняется после нашествия викингов на его деревню.

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Над проектом работает та же команда, что снимала первый сезон саги на Wit StudioСемья Шпиона», «Рейтинг короля») под руководством Сюхэя ЯбутыИнуясики», «Атака титанов»). Эйнара озвучит Сюнсукэ Такэути (Аскин Накк ле Варр из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война», Хироши Кумагава из «Моб Психо 100»), а трек Without Love в исполнении японской певицы LMYKМемуары Ванитаса») станет финальной музыкальной темой предстоящего аниме.

Без любви: шрамы прошлого и грозные воители Севера в новом трейлере «Саги о Винланде»

Еще больше информации о викингах и втором сезоне можно почитать здесь, здесь и тут.
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Без любви: шрамы прошлого и грозные воители Севера в новом трейлере «Саги о Винланде» фотографии
Без любви: шрамы прошлого и грозные воители Севера в новом трейлере «Саги о Винланде» фотографии
Без любви: шрамы прошлого и грозные воители Севера в новом трейлере «Саги о Винланде» фотографии
Без любви: шрамы прошлого и грозные воители Севера в новом трейлере «Саги о Винланде» фотографии
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