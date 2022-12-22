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Joe le taxi: Ванессе Паради исполнилось 50 лет

22 декабря
2022 год

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22 декабря 2022
Сегодня, 22 декабря, исполнилось 50 лет сестре актрисы Элиссон Паради, бывшей супруге Джонни Деппа, матери Лили-Роуз Мелоди Депп, популярной французской эстрадной певице, актрисе и композитору Ванессе Паради.

Joe le taxi: Ванессе Паради исполнилось 50 лет
фото: festicket.com

Ванесса Шанталь Паради родилась в парижском пригороде Сен-Мор-де-Фоссе 22 декабря 1972 года в семье режиссеров Андре и Коринн Паради. Когда девочке было два года, семейство переехало в город Вилье-сюр-Марн. Увлечение танцами и пением привело семилетнюю Ванессу на телеконкурс. Маленькую певицу поддерживала вся семья и прежде всего ее дядя Дидье Пен, продюсер звукозаписи. Первое телевыступление состоялось в 1980-м с песней «Эмили Жоли». В 1985-м участвовала в детском конкурсе Евровидения, в Турине.

Прославилась 15-летняя певица исполнив хит композитора Франка Ланголфа «Таксист Джо» (Joe le taxi). Композиция держалась 12 недель на первых местах хит-парадов Франции и всей Европы. На ТВ сняли видеоклип, который демонстрировали далеко за пределами страны. Широкая известность пришла к ней после выхода альбома M/J, ставшего платиновым. С тех пор вышло 12 альбомов, над которыми, в частности, работали Серж Генсбур и Ленни Кравиц. Несколько раз провела мировые турне.

Joe le taxi: Ванессе Паради исполнилось 50 лет
фото: кадр из фильма «Девушка на мосту»

В кино дебютировала в 1989-м, представ в образе Матильды в эротической драме Жан-Клода Бриссо «Белая свадьба». Картина принесла ей «Сезар» за лучший дебют и Приз имени Роми Шнайдер. Спустя шесть лет вернулась на большие экраны, сыграв Мари в «Элизе» Жана Беккера, где ее партнером выступил Жерар Депардье. Позднее с ней работали и другие звезды французского кино: Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Жанна Моро и Жан Рено. Значительной работой в кино стала роль Адель в фильме Патриса Леконта «Девушка на мосту», в котором она создала великолепный дуэт с Даниэлем Отёем.

На счету Ванессы Паради более 70 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающихся героинь в фильмах «Колдовская любовь», «Один шанс на двоих», «Атомный цирк», «Мой ангел», «Ключ», «Сердцеед», «Кафе де Флор», «Под маской жиголо», «Красотки в Париже», «Рио, я люблю тебя», «Йоганутые», «Иней», «Мэрилин» и «Нож в сердце». Вместе с Джонни Деппом снималась в картине Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота» до тех пор, пока съемки не были приостановлены. Подарила свой голос персонажам мультфильмов «Волшебное приключение» и «Монстр в Париже». Обладательница шести престижных наград. В настоящий момент замужем за режиссером Самюэлем Беншетри.

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Joe le taxi: Ванессе Паради исполнилось 50 лет фотографии
Joe le taxi: Ванессе Паради исполнилось 50 лет фотографии
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