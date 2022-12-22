Joe le taxi: Ванессе Паради исполнилось 50 лет

Ванесса Шанталь Паради родилась в парижском пригороде Сен-Мор-де-Фоссе 22 декабря 1972 года в семье режиссеров Андре и Коринн Паради. Когда девочке было два года, семейство переехало в город Вилье-сюр-Марн. Увлечение танцами и пением привело семилетнюю Ванессу на телеконкурс. Маленькую певицу поддерживала вся семья и прежде всего ее дядя Дидье Пен, продюсер звукозаписи. Первое телевыступление состоялось в 1980-м с песней «Эмили Жоли». В 1985-м участвовала в детском конкурсе Евровидения, в Турине.
Прославилась 15-летняя певица исполнив хит композитора Франка Ланголфа «Таксист Джо» (Joe le taxi). Композиция держалась 12 недель на первых местах хит-парадов Франции и всей Европы. На ТВ сняли видеоклип, который демонстрировали далеко за пределами страны. Широкая известность пришла к ней после выхода альбома M/J, ставшего платиновым. С тех пор вышло 12 альбомов, над которыми, в частности, работали Серж Генсбур и Ленни Кравиц. Несколько раз провела мировые турне.
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