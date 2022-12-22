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Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели»

22 декабря
2022 год

Новости кино >>
22 декабря 2022
Борис Хлебников завершил съемки оригинального комедийного сериала Kion «Третий в постели». Согласно пресс-службе МТС, главные роли в шестисерийной комедии производства онлайн-кинотеатра и кинокомпании Lookfilm исполнили Анна Михалкова и Александр Робак, а компанию им составили Любовь Аксёнова и Степан Девонин. Сериал выйдет эксклюзивно в Kion.

Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Если Михалкова, Робак и Девонин уже не впервые играют у Бориса Хлебникова, то для Аксёновой «Третий в постели» станет первым сотрудничеством с популярным режиссером. «Наташа, моя героиня, пытается спасти отношения родителей, их брак на грани распада. Она покупает дорогой тур с задумкой, что путешествие сблизит родителей. Только сами родители иначе смотрят на такой подарок и пускаются во все тяжкие. Для меня эта роль из категории "прямо в сердце". И, конечно, работать с такой командной – актерская мечта», — говорит актриса.

Зрителей ожидает остросюжетная комедия о любви. Люба и Рома устали от своего долгого брака, но их беременная дочка Настя и зять Стёпа решают помочь родным сохранить семью и дарят тур в пятизвездочный отель в Турции. Родители соглашаются только ради того, чтобы не расстраивать дочку, но ни о каком восстановлении отношений не думают. Наоборот, Люба вдрызг ссорится с Ромой еще в самолете, требует развода, а на первом же ужине начинает флиртовать с красавцем-турком Эмином, выпивает лишнего, а утром обнаруживает у себя в постели… труп. Так начинается эта необычная история, в которой найдется место опасным и веселым приключениям, шантажу, подвигам ради любимых и новому дыханию в отношениях.

Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели»
фото: пресс-служба компании «МТС»

Хлебникова «всегда раздражал геноцид взрослых героев в кино, и мне всегда хотелось сделать историю не про подростков, а про любовь людей, которые прожили многие года в браке. Дети выросли, они едут в путешествие, и фактически знакомятся друг с другом заново. Не знаю, честно говоря, сколько раз Анна Михалкова и Александр Робак сыграли супругов, и это не относится к делу. Они лидеры своего поколения – выдающиеся артисты. На первой читке сценария Аня и Саша делали это здорово, обаятельно и смешно. Их герои узнаваемые, очень понятные. Это люди не из ниоткуда, а которых ты знаешь, ты и сам так много раз поступал».

Сценарий для комедии написали Анастасия Касумова, Сергей Дьячковский и Александр Собичевский при участии Степана Девонина. Продюсерами совместно с Хлебниковым выступили Александр Плотников, Мурат Межиев, Игорь Мишин и Максим Филатов, а креативными продюсерами — Наталья Исакова и Наталия Мещанинова.

Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Мы придумывали этот проект большой авторской группой и много смеялись в процессе. Сценарий вышел смешным и обаятельным. Думаю, и фильм будет таким же, потому что в нем играют Анна Михалкова, Александр Робак, Степан Девонин и Люба Аксенова – актеры, которые очень точно чувствуют, как играть смешное тонко и в хорошем смысле парадоксально», — рассказала Наталия Мещанинова.

За визуальную составляющую отвечают оператор Кирилл Голубев, художник-постановщик Назик Каспарова и художник по костюмам Алана Снеткова.

Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели»
фото: пресс-служба компании «МТС»

«Режиссер – Хлебников, креативный продюсер – Мещанинова; партнеры – Михалкова, Девонин, Аксёнова, жанр – черная комедия, и съемки в Турции. Из вышеперечисленного я понял, что сорвал джекпот и не задумывался ни на секунду», — признается Александр Робак.
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Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели» фотографии
Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели» фотографии
Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели» фотографии
Завершились съемки черной комедии Бориса Хлебникова «Третий в постели» фотографии
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