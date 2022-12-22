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Елена Подкаминская вернется к роли «Жены олигарха» 9 января

22 декабря
2022 год

Новости кино >>
22 декабря 2022

На СТС 9 января в 19:00 выйдет продолжение комедийного сериала Марии Кравченко «Жена олигарха», первый сезон которого посмотрели 50 миллионов телезрителей. Об этом сообщает пресс-служба канала.



В новых сериях экс-жена олигарха (Игорь Верник) Альбина Барвашина (Елена Подкаминская) решает сместить наглого мэра Добруйска (Алексей Маклаков). Помогут ей или помешают персонажи в исполнении Антона Филипенко, Владимира Гостюхина, Кая Гетца, Маргариты Дьяченковой и Александра Обласова. Компанию им составила Людмила Артемьева, которая исполнила роль будущей свекрови главной героини.

«Моя Альбиночка — всё такая же эксцентричная женщина-ребёнок, во многом наивная, вечно куда-то несущаяся и что-то придумывающая. И смешная, и трогательная, и боец, и командир. Другое дело, что она попадает в новые предлагаемые обстоятельства и хочет помешать мэру творить нехорошие дела», — поведала о своей героине Елена Подкаминская.

Елена Подкаминская вернется к роли «Жены олигарха» 9 января
фото: пресс-служба телеканала СТС

В отличие от своего героя Алексей Маклаков на площадке признавался в любви экранной сопернице: «Леночка — одна из любимых партнерш. Профессионал высочайшего класса! Она уникальна: и как актриса, и как женщина, и как мама. А ведь у нее трое детей, просто фантастика! Но как она при этом на площадке выкладывается на все сто процентов. Преклоняюсь перед ней».

Большая часть съемок второго сезона проходила в Ставропольском крае. За южным колоритом Добруйска группа отправилась в Пятигорск, Георгиевск, Кисловодск, Минеральные Воды и Ессентуки. В кадр попали местные рынки, скверы, ДК, школы, городские площади, фонтаны и другие объекты. «Хотелось показать маленький городок со вкусом, самобытно и стильно, — говорит художник-постановщик Валерия Евсеева. — Сначала искали Добруйск в Подмосковье, но в итоге живописную натуру и необходимый архитектурно-природный ансамбль удалось найти в Пятигорске и его окрестностях».

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Самой массовой сценой сезона стал День города, который снимали на главной площади Георгиевска. В съемках поучаствовал DJ Грув: по сценарию известного музыканта приглашают выступить на празднике. За визуальные решения в сериале отвечали оператор Валерий Махмудов и художник по костюмам Валентин Гнездилов. «Конечно, уход больших брендов был ощутим, — вспоминает Валентин. — Но у нас есть прекрасные российские дизайнеры и бренды, поэтому Альбина всё такая же стильная. Другие персонажи ей в этом не уступают. Например, Тамара, героиня Людмилы Артемьевой, будет выглядеть элегантно и по-народному одновременно».

По сюжету Тамаре — в прошлом завучу школы и будущей свекрови Альбины — не нравится выбор сына Василия (Филипенко). «Героиня Артемьевой — заботливая мама, которая обожает сына. Как часто это бывает, свекрови не доверяют женщинам, находящихся рядом с их сыновьями. Так что с появлением Тамары проблем у Альбины только прибавится», — делится креативный продюсер Мехрали Пашаев.
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Елена Подкаминская вернется к роли «Жены олигарха» 9 января фотографии
Елена Подкаминская вернется к роли «Жены олигарха» 9 января фотографии
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