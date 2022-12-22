Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» обретет российскую версию

В России адаптируют популярный турецкий сериал «Постучись в мою дверь
». Согласно пресс-службе Okko, производством адаптации займется компания «Медиаслово» Данилы Шарапова
и Петра Анурова
в партнерстве с вышеназванным онлайн-кинотеатром и «Газпром-Медиа Холдингом». Российскую версию покажут в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.
«Постучись в мою дверь» представляет собой романтическую комедию о флористке и бизнесмене, которые вынуждено изображают пару. Два сезона сериала вышли в 2020 и 2021 годах, однако до сих пор остаются хитами во многих странах мира. Его транслируют в 85 странах мира, а тег проекта к финальному эпизоду набрал 8,5 миллионов сообщений в сети, обойдя по популярности даже «Игру престолов
». Образ обаятельного директора архитектурного бюро Серкана Болата уже успел стать культовым для многих миллионов фанатов комедии.
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«Постучись в мою дверь»: Золушка под жарким солнцем
По словам генерального продюсера компании «Медиаслово» Данилы Шарапова, «возможность реализации проекта – результат длительных переговоров с турецкими правообладателями, компанией Madds. Благодаря поддержке "Газпром-Медиа Холдинга" и онлайн-кинотеатра Okko, соглашение стало возможным. Русская версия самого успешного в России зарубежного формата будет отличаться от оригинала не только артистами и местом действия, которым станет Москва, но зрители увидят и сюжетные отличия, которые при этом сохранят общее обаяние драматургии проекта».
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