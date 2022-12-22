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Вселенную «Бывших» расширят спин-оффом про героиню Полины Гагариной

22 декабря
2022 год

Новости кино >>
22 декабря 2022

Популярный сериал Start «Бывшие» с Любовью Аксёновой и Денисом Шведовым получит спин-офф. Об этом стало известно благодаря тизеру нового проекта под названием «Красные линии», который можно увидеть только в кино, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Вселенную «Бывших» расширят спин-оффом про героиню Полины Гагариной
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Героиней грядущей истории станет Елена Берн (тетя Лена) в исполнении Полины Гагариной. Дерзкую писательницу и популярного коуча с миллионами подписчиков и таким же количеством проблем поклонники сериала запомнили по третьему сезону.

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«Мне кажется, мы нашли очень интересную историю, благодаря которой сможем по-новому посмотреть на вселенную "Бывших". Ее будут писать те же авторы, что работали над сериалом», — рассказал автор идеи, генеральный продюсер проекта и сооснователь онлайн-кинотеатра Start Алексей Троцюк.
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