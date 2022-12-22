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Второй сезон «Контакта» и «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой: Premier поделился планами на 2023 год

22 декабря
2022 год

Новости кино >>
22 декабря 2022
В новом 2023 году онлайн-кинотеатр Premier выпустит более 30 новых оригинальных проектов, документальные сериалы и продолжения уже ставших популярными историй. Видеосервис планирует рекордно расширить свою библиотеку – ежемесячно будут выходить два-три новых сериала, созданных специально для онлайн-кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Второй сезон «Контакта» и «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой: Premier поделился планами на 2023 год
фото: «Мир, дружба, жвачка-3»

Зрителей ожидают третий сезон сериала «Мир, дружба, жвачка» с Юрой Борисовым, Егором Губаревым и Валентиной Ляпиной о взрослении подростков из 90-х, продолжение «Контакта» с Павлом Майковым в главной роли и «Сама дура-3» с Елизаветой Ищенко и Полиной Гухман.

В 2023 году Premier выпустит и новые проекты, часть из которых уже имеют высокий рейтинг ожидания. Эксклюзивно в онлайн-кинотеатре выйдут криминальная драма «Убить Риту» от Марии Агранович и сериал Динара Гарипова с рабочим названием «Гнать» с Олегом Меньшиковым, Филиппом Янковским и Фёдором Федотовым. Уже в январе зрители увидят ироничное драмеди «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой.

Второй сезон «Контакта» и «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой: Premier поделился планами на 2023 год
фото: «Я любила мужа»

Среди других премьер — «Колотушка» с Андреем Пынзару, мистический детектив Андрея Джунковского «Сны Алисы», экшн-комедия «Красный 5» с Владимиром Вдовиченковым, исторический детектив «Цербер» с Тимофеем Трибунцевым и Сергеем Мариным про события после восстания декабристов, комедийное роуд-муви с Романом Курцыным и Максимом Битюковым «Пять копеек» и совместный проект с Институтом развития интернета «Трепачи» с Юрием Стояновым в роли престарелого комика и Глебом Калюжным в образе начинающего стендапера. По сюжету, молодой стендап-комик Даня снимает квартиру у ворчливого старика Вячеслава Соколова, который был известным юмористом давным-давно в СССР. Утратив веру в себя, Соколов все же решает помочь неудачливому Дане попасть на большую сцену.

Помимо сериалов, созданных специально для Premier, онлайн-кинотеатр в новом году рекордно расширит свою линейку эксклюзивных документальных проектов. Направление Premier.doc пополнят более 20 новых проектов, среди которых сериалы «Вас беспокоят из банка» о телефонных мошенниках, «Крионика» о семейном бизнесе по заморозке тел и «Мальчики» о жизни детей-мигрантов в Санкт-Петербурге.
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