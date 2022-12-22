Второй сезон «Контакта» и «Я любила мужа» со Светланой Ходченковой: Premier поделился планами на 2023 год

В новом 2023 году онлайн-кинотеатр Premier выпустит более 30 новых оригинальных проектов, документальные сериалы и продолжения уже ставших популярными историй. Видеосервис планирует рекордно расширить свою библиотеку – ежемесячно будут выходить два-три новых сериала, созданных специально для онлайн-кинотеатра. Об этом сообщает пресс-служба платформы.
Помимо сериалов, созданных специально для Premier, онлайн-кинотеатр в новом году рекордно расширит свою линейку эксклюзивных документальных проектов. Направление Premier.doc пополнят более 20 новых проектов, среди которых сериалы «Вас беспокоят из банка» о телефонных мошенниках, «Крионика» о семейном бизнесе по заморозке тел и «Мальчики» о жизни детей-мигрантов в Санкт-Петербурге.
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