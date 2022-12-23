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Четвертый сезон «Теста на беременность» стартует 4 января

23 декабря
2022 год

Новости кино >>
23 декабря 2022

Премьера четвертого сезона сериала «Тест на беременность» со Светланой Ивановой и Кристиной Орбакайте состоится 4 января в онлайн-кинотеатре KION. За режиссуру продолжения медицинской мелодрамы отвечал Николай ХомерикиЛедокол»), сообщает пресс-служба платформы.

Четвертый сезон «Теста на беременность» стартует 4 января
фото: Пресс-служба KION

Вместе с «Тестом на беременность» зрители прожили восемь лет. За это время главная героиня Наталья Бахметьева (Иванова) прошла через множество испытаний в личной жизни, вплоть до предательства. Новый сезон сериала станет решающим в ее истории и даст ответ на главный вопрос проекта — можно ли найти гармонию между служением любимому делу и любовью, не потеряв при этом последний шанс на счастье.

После аварии в третьем сезоне Валентин (Евгений Пронин), новый возлюбленный Натальи, выживает, но ему грозит ампутация. Бахметьева искренне любит Валентина и мечтает о семье с ним, но между ними постоянно встает не только их прошлое, но и размолвки в настоящем. Тем временем бывший главврач центра Нина Артамонова (Орбакайте) потеряла свою должность и теперь может устроиться в больницу только рядовым врачом. Но работать придется в партнерстве с Бахметьевой, с которой у нее был серьезный конфликт. Наталья каждый день совершает свой маленький подвиг на работе, но дома замечает, что сын Миша начал от нее отдаляться. Бахметьева решает, что пришло время навсегда пересмотреть свои приоритеты.

Четвертый сезон «Теста на беременность» стартует 4 января
фото: Пресс-служба KION

«Это одна из самых моих любимых ролей. Мы с Наташей Бахметьевой ровесницы, вместе взрослели, вместе искали себя, вместе сталкивались с трудностями, вместе грустили, вместе радовались. Она проходит очень интересный путь за эти четыре сезона, учится быть счастливой несмотря ни на что. Роль написана фантастически, она дала мне возможность раскрыться с новой стороны. Интересно, что проект оказался на стыке эпох в индустрии: первые два сезона выходили на Первом канале, когда платформы еще не вошли в нашу жизнь, и вот новые два сезона уже в ногу со временем выходят на KION. Это очень большая часть моей жизни, и она продолжается: я, как и зрители, очень жду выхода четвертого сезона и с удовольствием буду его смотреть!» — поделилась Светлана Иванова.

В актерский состав проекта также вошли Кирилл Варакса, Александр Нестеров, Татьяна Рассказова, Стелла Ильницки, Анна Каменкова, Сергей Мигицко, Анна Пескова, Инна Степанова, Серафима Огарева, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Юлия Акимова и Андрей Ургант.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   23.12.2022 - 13:08
Ну наконец закончат этот сериал! Если честно, ну прям тягомотный он. Не знаю, как кто-то выдержал аж 8 или 7 лет смотря этот проект, но поэтому он и кончается на КИОНе наверное, что таких людей немного читать далее>>
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