Четвертый сезон «Теста на беременность» стартует 4 января

Вместе с «Тестом на беременность» зрители прожили восемь лет. За это время главная героиня Наталья Бахметьева (Иванова) прошла через множество испытаний в личной жизни, вплоть до предательства. Новый сезон сериала станет решающим в ее истории и даст ответ на главный вопрос проекта — можно ли найти гармонию между служением любимому делу и любовью, не потеряв при этом последний шанс на счастье.
После аварии в третьем сезоне Валентин (Евгений Пронин), новый возлюбленный Натальи, выживает, но ему грозит ампутация. Бахметьева искренне любит Валентина и мечтает о семье с ним, но между ними постоянно встает не только их прошлое, но и размолвки в настоящем. Тем временем бывший главврач центра Нина Артамонова (Орбакайте) потеряла свою должность и теперь может устроиться в больницу только рядовым врачом. Но работать придется в партнерстве с Бахметьевой, с которой у нее был серьезный конфликт. Наталья каждый день совершает свой маленький подвиг на работе, но дома замечает, что сын Миша начал от нее отдаляться. Бахметьева решает, что пришло время навсегда пересмотреть свои приоритеты.
фото: Пресс-служба KION
«Это одна из самых моих любимых ролей. Мы с Наташей Бахметьевой ровесницы, вместе взрослели, вместе искали себя, вместе сталкивались с трудностями, вместе грустили, вместе радовались. Она проходит очень интересный путь за эти четыре сезона, учится быть счастливой несмотря ни на что. Роль написана фантастически, она дала мне возможность раскрыться с новой стороны. Интересно, что проект оказался на стыке эпох в индустрии: первые два сезона выходили на Первом канале, когда платформы еще не вошли в нашу жизнь, и вот новые два сезона уже в ногу со временем выходят на KION. Это очень большая часть моей жизни, и она продолжается: я, как и зрители, очень жду выхода четвертого сезона и с удовольствием буду его смотреть!» — поделилась Светлана Иванова.
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