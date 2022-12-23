Бортич наладит отношения с «призраком» Майкова в комедии «Танцуй, Селедка!»

В Краснодарском крае начались съемки черной комедии «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях, сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ
По сюжету Жанна возвращается из Москвы в город своего детства, узнав, что ее отец находится при смерти. Она не общалась с ним последние 20 лет после того, как он бросил семью. Жанна не успевает застать его живым и планирует вернуться в Москву сразу после того, как организует похороны. Но история приобретает новый оборот: Жанне кажется, что она общается с его духом. Папаша-призрак требует провести последний день вместе.
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