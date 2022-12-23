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Бортич наладит отношения с «призраком» Майкова в комедии «Танцуй, Селедка!»

23 декабря
2022 год

Новости кино >>
23 декабря 2022

В Краснодарском крае начались съемки черной комедии «Танцуй, Селедка!» с Александрой Бортич и Павлом Майковым в главных ролях, сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ.

Бортич наладит отношения с «призраком» Майкова в комедии «Танцуй, Селедка!»
фото: Пресс-служба кинокомпании СТВ

По сюжету Жанна возвращается из Москвы в город своего детства, узнав, что ее отец находится при смерти. Она не общалась с ним последние 20 лет после того, как он бросил семью. Жанна не успевает застать его живым и планирует вернуться в Москву сразу после того, как организует похороны. Но история приобретает новый оборот: Жанне кажется, что она общается с его духом. Папаша-призрак требует провести последний день вместе.

В актерском составе также Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина и Анна Михалкова. Режиссерское кресло заняла актриса Александра Лупашко, поставившая восьмую и девятую части «Елок», а также комедию «Два». Картина «Танцуй, Селедка!» стала ее первым сольным полнометражным проектом. За визуальную часть фильма отвечает оператор Анастасия Трофимова. В числе продюсеров — Сергей Сельянов.
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обсуждение >>
№ 1
Дашустик   23.12.2022 - 13:06
Вообще идея выглядит довольно интересной - вроде все довольно просто (духи, проблемы с семьей), но тот факт, что это черная комедия все меняет читать далее>>
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персоны
Александра БортичОльга ЛапшинаАлександра ЛупашкоПавел МайковАнна МихалковаНаталья ПавленковаСергей СельяновДанил СтекловАнастасия Трофимова

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Бортич наладит отношения с «призраком» Майкова в комедии «Танцуй, Селедка!» фотографии
Бортич наладит отношения с «призраком» Майкова в комедии «Танцуй, Селедка!» фотографии
Бортич наладит отношения с «призраком» Майкова в комедии «Танцуй, Селедка!» фотографии
Бортич наладит отношения с «призраком» Майкова в комедии «Танцуй, Селедка!» фотографии
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