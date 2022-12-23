Прилучный и Розанова вернутся в Управление по распределению душ 1 января

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое Максимом (Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает исправно. Но все в одночасье меняется, когда души в обход УПРД отправляются в Ад вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника.
Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что он получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).
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