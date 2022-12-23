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Прилучный и Розанова вернутся в Управление по распределению душ 1 января

23 декабря
2022 год

Новости кино >>
23 декабря 2022
Премьера второго сезона комедийного сериала «Предпоследняя инстанция» с Павлом Прилучным и Ириной Розановой состоится 1 января в Okko. Режиссером продолжения вновь выступила Ольга АкатьеваСоври мне правду»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Прилучный и Розанова вернутся в Управление по распределению душ 1 января
фото: Пресс-служба Okko

С момента событий первого сезона прошел год. Возглавляемое Максимом (Прилучный) Управление по распределению душ (УПРД) работает исправно. Но все в одночасье меняется, когда души в обход УПРД отправляются в Ад вместо Рая. Очевидно, что здесь не обошлось без Дьявола или его посредника.

Исправить ситуацию можно только одним способом – убедить человека, продавшего душу, отказаться от того, что он получил от Дьявола, и разорвать договор. Чтобы помочь Максу в этой кризисной ситуации, к работе возвращается Валентина (Розанова), ведь посредник Дьявола никто иной, как возвращенный ею из Ада бывший муж Николай (Василий Кортуков).

Прилучный и Розанова вернутся в Управление по распределению душ 1 января
фото: Пресс-служба Okko

Во втором сезоне к своим ролям также вернутся Федор Добронравов, Игорь Миркурбанов, Николай Фоменко, Ирина Чериченко, Дарья Мельникова, Яна Кошкина и Сергей Епишев. А образы новых героев воплотят Равшана Куркова, Никита Тарасова, Виктор Добронравов, Елена Морозова, Андрей Пынзару, Зепюр Брутян и другие.

Первый сезон «Предпоследней инстанции» стал зрительским хитом в Okko: его посмотрели более 9 миллионов раз (850 000 домохозяйств). Также сериал с успехом был показан в эфире телеканалов ТНТ и ТВ-3.
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Прилучный и Розанова вернутся в Управление по распределению душ 1 января фотографии
Прилучный и Розанова вернутся в Управление по распределению душ 1 января фотографии
Прилучный и Розанова вернутся в Управление по распределению душ 1 января фотографии
Прилучный и Розанова вернутся в Управление по распределению душ 1 января фотографии
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