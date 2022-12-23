«Вампиров средней полосы» покажут на ТВ-3

Первый сезон «Вампиров средней полосы
» покажут 26 декабря на ТВ-3, сообщает пресс-служба телеканала.
Главное действующее лицо в этой истории – тысячелетний предводитель клана смоленских вампиров Святослав Вернидубович, или просто деда Слава. Хотя у него не осталось прямых потомков, всех своих «собратьев» он считает семьей. Персонаж Юрия Стоянова
с теплотой и заботой относится к каждому, кого когда-то обратил, и даже новоиспеченного и неопытного Женька (Глеб Калюжный
) воспринимает как родного внука. Его нечеловеческой любви хватит не только на зубастых соратников, но и на весь город.
По сюжету в Смоленске происходит страшное преступление: в роще находят два окровавленных трупа. Небывалое событие ставит под угрозу сохранение тысячелетней вампирской тайны, так как в город приезжает опытный следователь из Москвы, который быстро выходит на след одного из «новообращенных». Остается только гадать: причастен ли к убийствам кто-то из вампиров, и если нет – то чьих это рук дело? Сами кровопийцы всячески пытаются отвести от себя подозрения.
Главные роли в проекте также исполнили Артем Ткаченко
, Ольга Медынич
, Екатерина Кузнецова
, Михаил Гаврилов
, Дмитрий Чеботарев
и Татьяна Догилева
.
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