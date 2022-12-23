Владимиру Яглычу предстоит «Выжить любой ценой»

По сюжету с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Яглыч) произошла странная метаморфоза. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких?
В первые съемочные дни актера на площадке не узнать: у него неопрятная борода и в целом вид человека, который явно запустил свою жизнь. Но эти радикальные перемены в образе — работа профессиональных гримеров — нужны для того, чтобы показать яркую трансформацию персонажа в будущем. Трюки для Яглыча ставит каскадерская команда Сергея Носуленко, которая отвечала за сложные сцены в лентах «Кома» и «Одна».
фото: Пресс-служба Wink
«Впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер», — рассказал постановщик Михаил Поляков. Экшена проекту добавили и погодные условия. В первый съемочный день был ледяной дождь, а дальнейшие уличные съемки проходили при температуре -14.
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