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Владимиру Яглычу предстоит «Выжить любой ценой»

23 декабря
2022 год

Новости кино >>
23 декабря 2022

Начались съемки комедийного сериала «Выжить любой ценой» с Владимиром Яглычем в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink, который выпустит проект.

Владимиру Яглычу предстоит «Выжить любой ценой»
фото: Пресс-служба Wink

По сюжету с оперуполномоченным подмосковного ОВД Борисом Фадеевым (Яглыч) произошла странная метаморфоза. У него проблемы с алкоголем, депрессия и сложная ситуация в семье. Тихий борец с полицейскими бумагами, главной задачей которого было спихнуть с себя ответственность на других и ничего не делать, преображается до неузнаваемости. Теперь Борис энергично берется за самые опасные дела, постоянно подвергая свою жизнь опасности. Перерезать наугад провода на бомбе, ворваться в банк к вооруженным грабителям без бронежилета, задержать вора в законе во время сходки? Легко. Что заставляет нерадивого опера превратиться в супергероя и идти на подвиги? Какую тайну герой скрывает от самых близких?

В первые съемочные дни актера на площадке не узнать: у него неопрятная борода и в целом вид человека, который явно запустил свою жизнь. Но эти радикальные перемены в образе — работа профессиональных гримеров — нужны для того, чтобы показать яркую трансформацию персонажа в будущем. Трюки для Яглыча ставит каскадерская команда Сергея Носуленко, которая отвечала за сложные сцены в лентах «Кома» и «Одна».

Владимиру Яглычу предстоит «Выжить любой ценой»
фото: Пресс-служба Wink

«Впереди еще большое количество трюковых сцен различных направлений: падения с большой высоты, автомобильные погони, перестрелки со взрывами. Кроме того, будет множество нестандартных ходов, которые редки в российских сериалах. Например, в одной из серий главного героя будет играть другой актер», — рассказал постановщик Михаил Поляков. Экшена проекту добавили и погодные условия. В первый съемочный день был ледяной дождь, а дальнейшие уличные съемки проходили при температуре -14.

В проекте также снимаются Мария Ахметзянова, Нодари Джанелидзе, Алексей Макаров, Федор Лавров, Алиса Руденко, Екатерина Кабак и Ирина Темичева.
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4 комментария

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   23.12.2022 - 17:58
По-моему кино с Яглычом уже сто лет не было. Что-то он перестал вообще где-либо сниматься. Так что очень здорово, даже прикольно! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Мария АхметзяноваНодар ДжанелидзеЕкатерина КабакФёдор ЛавровАлексей МакаровСергей НосуленкоМихаил Поляков (IV)Алиса РуденкоИрина ТемичеваВладимир Яглыч
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Выжить любой ценойКомаОдна

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