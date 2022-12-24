Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю

Начнем с новостей аниме-проката. «Первый слэм-данк» продолжает третью неделю подряд удерживать лидерство в японских кинотеатрах (сборы полного метра уже достигли $30,5 миллионов). Следом — «Судзумэ закрывает двери», новый фильм Макото Синкая, который уже собрал $68,11 миллионов и стартовал лучше «Твоего имени» и «Дитя погоды» — второго и седьмого самого кассового аниме в истории. А вот полнометражка «О моем перерождении в слизь» продолжает медленно отползать от лидирующих позиций (общие сборы — $7,76 миллиона). Идущий уже вне конкурса «Ван-Пис: Красный» достиг отметки в $136 миллионов и с общей суммой в $174 миллиона теперь девятый в списке кассовых рекордсменов всех времен и народов.
Увидев в небе таинственный летающий остров, Нобита и Дораэмон отправляются в грандиозное путешествие на дирижабле времени и попадают в сказочную утопическую страну, где робокот встречает идеальную представительницу своего вида Соню. Но райское местечко, где абсолютно все кажется совершенным, хранит какую-то тайну.
В мире полном магии и волшебства неуклюжая маленькая ведьма Фуке случайно высвобождает злую колдунью, запечатанную много лет назад за попытки уничтожить все живое. Теперь недотепа и ее друзья должны отправиться в опасное путешествие, чтобы исправить ситуацию.
Пережив «Последнюю войну» с применением биологического оружия, зараженные вирусом люди сгорают вблизи любого источника естественного пламени. Единственное безопасное топливо — жидкость из тел гетероморфных зверей (Духов огня), обитающих в черном лесу. Случайная встреча деревенской девочки Токо и столичного паренька Коси изменит будущее всего мира.
В трейлере прозвучит опенинг Usotsuki в исполнении японской певицы Лео Иэири («Драконий жемчуг Кай»), а с заключительной музыкальной темой Mada Tooku ni Iru выступит сэйю Маая Сакамото (Киёми Акада из «Тетради смерти», Стелла Бонаро из «Ковбоя Бибоппа»). Самые заинтригованные ценители сложносочиненного постапокалипсиса могут перечитать нашу персональную заметку, а то и дайджест, где мы уже делились подробностям грядущего сериала.
Других подробностей пока нет. Известно только, что снова в академии Камомэ девушка Нэнэ Ясиро, переживающая, что сверстники сравнивают ее ноги с редькой, встретит одну из школьных тайн. Про Ханако ходит много жутких и кровавых легенд, но нигде не говорится, что это может быть... юноша! Неловкое знакомство (не без помощи магии) вскоре перерастает в сотрудничество, благодаря которому Ясиро узнает и другие тайны академии.
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