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Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю

24 декабря
2022 год

Новости кино >>
24 декабря 2022
Тираж манги «Госпожи Кагуи», закончившейся 2 ноября, достиг 22 миллионов напечатанных копий, а вот «Токийские мстители», попрощавшиеся с читателями 16 ноября, преодолели отметку в 70 миллионов проданных томиков. Еще один финал: закончилась сёдзё «Девчонки!!» Михоны Фудзии — продолжение ее же манги «Девчонки!», по которой выходило аниме «Супердовчонки» (подробнее читайте в обзоре). Тем временем в России выходит роман «Одинокий замок в Зазеркалье», чья аниме-экранизация 23 декабря вышла в японский прокат (подробнее о проекте мы писали неоднократно). Второй сезон «Египетских богов» определился с датой премьеры: Ра и его друзья вернутся 10 января. И закончим двумя очень странными вестями: по кровососущей комедии «Этот вампир постоянно умирает» обещают «гиперказуальную» мобильную игру, а в мире Stranger things — самостоятельно аниме (видимо, братья Даффер решили компенсировать игровую адаптацию «Тетради смерти»).

Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о главных анонсах фестиваля JUMP и новом трейлере «Саги о Винланде»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю

Начнем с новостей аниме-проката. «Первый слэм-данк» продолжает третью неделю подряд удерживать лидерство в японских кинотеатрах (сборы полного метра уже достигли $30,5 миллионов). Следом — «Судзумэ закрывает двери», новый фильм Макото Синкая, который уже собрал $68,11 миллионов и стартовал лучше «Твоего имени» и «Дитя погоды» — второго и седьмого самого кассового аниме в истории. А вот полнометражка «О моем перерождении в слизь» продолжает медленно отползать от лидирующих позиций (общие сборы — $7,76 миллиона). Идущий уже вне конкурса «Ван-Пис: Красный» достиг отметки в $136 миллионов и с общей суммой в $174 миллиона теперь девятый в списке кассовых рекордсменов всех времен и народов.


За первый уикенд «Госпожа Кагуя: В любви как на войне — Первый поцелуй никогда не заканчивается» собрала чуть меньше $9 миллионов (8,794,981), а студия A-1 PicturesЛикорис Рекойл», «Работа!!») поделилась новым трейлером в честь начала проката. Подробнее о хитровыдуманной романтической комедии, где два школьных гения пытаются выйдить друг из друга признание в любви, читайте в нашем обзоре. В трейлере, кстати, можно услышать песни Heart notes и Heart wa Oteage: первую исполняет halca в начале «Поцелуя...», а вторую и, соответственно, в конце — Айри Судзуки.

Читать Рецензия на «Дитя погоды» — предыдущую сказку Синкая
3 марта 2023 года безухий киберкот Дораэмон вновь обживется в кинотеатрах Японии с новым полнометражным аниме «Небесная утопия Нобиты». Грядущий 42-й фильм самой известной кодомо-франшизы — сиквел «Маленьких звездных войн Нобиты», который, в свою очередь, является ремейком одноименной киноленты 1985 года.


Увидев в небе таинственный летающий остров, Нобита и Дораэмон отправляются в грандиозное путешествие на дирижабле времени и попадают в сказочную утопическую страну, где робокот встречает идеальную представительницу своего вида Соню. Но райское местечко, где абсолютно все кажется совершенным, хранит какую-то тайну.

Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю
Постановкой руководит Такуми ДоямаГэнбанодзо»), сочинил историю Рёта КосаваГамба 3D», «Великий притворщик»), Дораэмон заговорит голосом Васаби Мидзуты (Аманда-Шарлота из «Ван-Пис», Пец из «Красавицы-воина Сейлор Мун Эр»), Нобиту озвучит Мэгуми Охара (Нацухико Мориаки из «А все-таки город вертится»), а мурчать за Соню будет Рэн Нагасэ из айдол-группы King & Prince. А опенинг Paradise о похождениях робокота и его друзей исполнит японская группа NiziU.

Читать «Руки прочь от кинокружка!» — развернутое объяснение, «в чем прелесть аниме»
Премьера фильма «Ведьма-неудачница: Фука и тёмная ведьма» состоится 31-го марта 2023 года. На официальном сайте аниме появился тизер и информация о сэйю.


В мире полном магии и волшебства неуклюжая маленькая ведьма Фуке случайно высвобождает злую колдунью, запечатанную много лет назад за попытки уничтожить все живое. Теперь недотепа и ее друзья должны отправиться в опасное путешествие, чтобы исправить ситуацию.

Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю

Экранизацией детских романов Сатоко Нариты занимается студия Production I.GАо Аси», «Патриотизм Мориарти»), возглавляет проект Такаюки ХаманаПсихопаспорт», «Библиотечная война»), за сценарий отвечает Киёко ЁсимураДороро», «Клинок ведьм»), ваяет персонажей Маруми СугитаАйкацу!», «Отборочный проект»). Фуку озвучит Хонока Иноуэ (Сяомэй из «Нулевого Эдема», Тампопо из «Сердца куноити Цубаки»), а ее друзей Титосэ и Карин — Муцуми Тамура (Какаси Хатакэ из «Наруто», Кобаяси «Дракон-горничная госпожи Кобаяси») и Манака Ивами (Тору Хонда из «Корзинки фруктов», Милли из «Семьи шпиона») соответственно.

Читать «Ая и ведьма» — еще одна история о детстве и колдовстве
Новыми трейлером и саундтреком обзавелся «Король огненной охоты» от студии Signal.MDПлатиновый предел», «В стране чудес»). Релиз аниме-адаптации фантастического романа Риэко Хинаты ждем 14 января нового года.


Пережив «Последнюю войну» с применением биологического оружия, зараженные вирусом люди сгорают вблизи любого источника естественного пламени. Единственное безопасное топливо — жидкость из тел гетероморфных зверей (Духов огня), обитающих в черном лесу. Случайная встреча деревенской девочки Токо и столичного паренька Коси изменит будущее всего мира.

Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю

В трейлере прозвучит опенинг Usotsuki в исполнении японской певицы Лео ИэириДраконий жемчуг Кай»), а с заключительной музыкальной темой Mada Tooku ni Iru выступит сэйю Маая Сакамото (Киёми Акада из «Тетради смерти», Стелла Бонаро из «Ковбоя Бибоппа»). Самые заинтригованные ценители сложносочиненного постапокалипсиса могут перечитать нашу персональную заметку, а то и дайджест, где мы уже делились подробностям грядущего сериала.

Читать Феномен «Ковбоя Бибопа» и проблема фильмов по аниме
И неожиданная новость под занавес дайджеста: «Туалетного мальчика Ханоко» смыли в трубу ждем перезапуск! По манге Иро Айды, которая выходит с 2014 года, только в 2020-м выпустили одноименный сериал от студии LercheДобро пожаловать в класс превосходства», «Хакумэй и Микоти»). Видимо, результат не оправдал ожиданий (хотя мы советовали тайтл фанатам «Гарри Поттера»).


Других подробностей пока нет. Известно только, что снова в академии Камомэ девушка Нэнэ Ясиро, переживающая, что сверстники сравнивают ее ноги с редькой, встретит одну из школьных тайн. Про Ханако ходит много жутких и кровавых легенд, но нигде не говорится, что это может быть... юноша! Неловкое знакомство (не без помощи магии) вскоре перерастает в сотрудничество, благодаря которому Ясиро узнает и другие тайны академии.
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А всё-таки город вертитсяАйкацу!Аой АситоБиблиотечная войнаВ сердце куноити ЦубакиВ стране чудесВан-ПисВан-Пис: Красный фильмВедьма-неудачницаВеликий самозванецГамба 3DГарри Поттер и тайная комнатаГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГоспожа Кагуя: в любви как на войне — Первый поцелуй никогда не заканчиваетсяГэнбанодзоДитя погодыДобро пожаловать в класс превосходстваДораэмонДораэмон: Крошечные звёздные войны НобитыДораэмон: Маленькие звёздные войны НобитыДораэмон: Небесная утопия НобитыДоророДраконий жемчуг КайЕгипетские богиКлинок ведьмКобаяси и её горничная-драконКовбой БибопКороль огненной охотыКрасавица-воин Сейлор Мун ЭрЛикорис РекойлНарутоНулевой ЭдемО моём перерождении в слизь: Алые узыОдинокий замок в ЗазеркальеОчень странные делаПатриотизм МориартиПервый слэм-данкПлатиновый исходПроект отбораПсихопаспортРабота!!Семья шпионаСудзумэ, закрывающая двериСупердевчонкиТвоё имяТетрадь смертиТуалетный мальчик ХанакоФруктовая корзинаХакумэй и МикотиЭтот вампир постоянно умирает

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Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю фотографии
Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю фотографии
Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю фотографии
Рай не на Земле: главные новости аниме за неделю фотографии
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