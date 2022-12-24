Исполнилось 100 лет со дня рождения Авы Гарднер

Сегодня, 24 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения звезды Голливуда 1940-х и 1950-х, знаменитой американской актрисы и певицы Авы Гарднер.
фото: промо к фильму «Убийцы»
Ава Лавиния Гарднер родилась 24 декабря 1922 года в Грабтауне, расположенном в Северной Каролине. В бедной семье фермеров Джонаса и Мэри Гарднер она была младшей из семи детей. Несмотря на необыкновенную красоту, Ава, воспитанная в рамках строгой религиозной морали, и не могла мечтать о карьере актрисы. Однажды она поехала в Нью-Йорк навестить свою сестру и ее мужа Ларри, который был фотографом. Тот захотел сделать несколько снимков Авы, а сделав их, разместил в витрине своего магазина. Агент по поиску молодых талантов, увидев эти снимки, разыскал ее и предложил стать актрисой. Несмотря на то, что она не умела ни танцевать, ни петь, ни играть, с ней подписали контракт сразу на семь лет.
У звезды была бурная личная жизнь. Начав кинокарьеру, Ава Гарднер через некоторое время вышла замуж за Микки Руни, но через 17 месяцев они развелись. Ее второй брак — с музыкантом Арти Шоу — тоже не длился долго. У нее был непродолжительный роман с миллиардером Говардом Хьюзом. Затем она встретила Фрэнка Синатру, у которого был благополучный брак и трое детей. В 1951-м он все же развелся со своей женой, а через 72 часа женился на Аве Гарднер. Их страстный союз продлился шесть лет.
Последние годы жизни провела в Лондоне. В 1986-м перенесла два удара, оставившие ее частично парализованной и прикованной к постели. Ава Гарднер скончалась в Лондоне 25 января 1990 года от пневмонии. Синатра позаботился о всех последних денежных распоряжениях актрисы, но не пришел на ее похороны. Актрису похоронили в Мемориальном парке Сансет, в городе Смитфилд, Северная Каролина. В том же городе в 1996-м основали музей Авы Гарднер. При жизни ее талант отметили тремя наградами, включая «Серебряную раковину», приз фестиваля в Сан-Себастьяне и звезду на голливудской «Аллее славы».
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