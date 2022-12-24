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Исполнилось 100 лет со дня рождения Авы Гарднер

24 декабря
2022 год

Новости кино >>
24 декабря 2022
Сегодня, 24 декабря, исполнилось 100 лет со дня рождения звезды Голливуда 1940-х и 1950-х, знаменитой американской актрисы и певицы Авы Гарднер.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Авы Гарднер
фото: промо к фильму «Убийцы»

Ава Лавиния Гарднер родилась 24 декабря 1922 года в Грабтауне, расположенном в Северной Каролине. В бедной семье фермеров Джонаса и Мэри Гарднер она была младшей из семи детей. Несмотря на необыкновенную красоту, Ава, воспитанная в рамках строгой религиозной морали, и не могла мечтать о карьере актрисы. Однажды она поехала в Нью-Йорк навестить свою сестру и ее мужа Ларри, который был фотографом. Тот захотел сделать несколько снимков Авы, а сделав их, разместил в витрине своего магазина. Агент по поиску молодых талантов, увидев эти снимки, разыскал ее и предложил стать актрисой. Несмотря на то, что она не умела ни танцевать, ни петь, ни играть, с ней подписали контракт сразу на семь лет.

Кинодебют начинающей актрисы состоялся в 1941-м, когда на экраны вышло сразу несколько фильмов с ее эпизодическим участием: «Гарри Пулэм, Эсквайр», «Тень тонкого человека» и «Юнцы на Бродвее». Спустя пять лет обратила на себя внимание в нуаре Роберта Сьодмака «Убийцы». Пик карьеры пришелся на 50-е, когда вышли картины «Снега Килиманджаро» Генри Кинга с Грегори Пеком, «Могамбо» Джона Форда с Кларком Гейблом и Грейс Келли, «Босоногая графиня» Джозефа Лео Манкевича с Хамфри Богартом и «На берегу» Стэнли Крамера. Последней крупной ролью для нее стала Мэксин Фолк в «Ночи игуаны», поставленной Джоном Хьюстоном в 1964-м.

Исполнилось 100 лет со дня рождения Авы Гарднер
фото: с Кларком Гейблом в фильме «Могамбо»

За свою жизнь успела сыграть 70 ролей в кино и на телевидении. Среди других заметных фильмов и сериалов с ее участием — «Мы танцевали», «Убийца-белоручка», «Рекламисты», «Великий грешник», «Ист-Сайд, Вест-Сайд», «Пандора и Летучий Голландец», «Одинокая звезда», «Рыцари круглого стола», «И восходит солнце», «Обнажённая Маха», «Семь дней в мае», «Майерлинг», «Жизнь и времена судьи Роя Бина», «Землетрясение», «Перевал Кассандры», «Часовой» и «Гарем». В 1976-м снялась в советско-американской сказке Джорджа Кьюкора «Синяя птица».

У звезды была бурная личная жизнь. Начав кинокарьеру, Ава Гарднер через некоторое время вышла замуж за Микки Руни, но через 17 месяцев они развелись. Ее второй брак — с музыкантом Арти Шоу — тоже не длился долго. У нее был непродолжительный роман с миллиардером Говардом Хьюзом. Затем она встретила Фрэнка Синатру, у которого был благополучный брак и трое детей. В 1951-м он все же развелся со своей женой, а через 72 часа женился на Аве Гарднер. Их страстный союз продлился шесть лет.

Смотреть онлайн Фильмы с Авой Гарднер

Последние годы жизни провела в Лондоне. В 1986-м перенесла два удара, оставившие ее частично парализованной и прикованной к постели. Ава Гарднер скончалась в Лондоне 25 января 1990 года от пневмонии. Синатра позаботился о всех последних денежных распоряжениях актрисы, но не пришел на ее похороны. Актрису похоронили в Мемориальном парке Сансет, в городе Смитфилд, Северная Каролина. В том же городе в 1996-м основали музей Авы Гарднер. При жизни ее талант отметили тремя наградами, включая «Серебряную раковину», приз фестиваля в Сан-Себастьяне и звезду на голливудской «Аллее славы».
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№ 1
Princesa_ptichka   24.12.2022 - 13:14
актриса была действительно потрясающе красивая и талантливая. в те времена еще нужно было постараться, чтобы так выглядеть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Босоногая графиняВеликий грешникГаремГарри Пулэм, ЭсквайрЖизнь и времена судьи Роя БинаЗемлетрясениеИ восходит солнцеИст-Сайд, Вест-СайдМайерлингМогамбоМы танцевалиНа берегуНочь ИгуаныОбнажённая МахаОдинокая звездаПандора и Летучий ГолландецПеревал КассандрыРекламистыРыцари круглого столаСемь дней в маеСиняя птицаСнега КилиманджароТень тонкого человекаУбийца-белоручкаУбийцыЧасовойЮнцы на Бродвее

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