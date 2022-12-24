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«Против всех», «Престиж» и новый сезон «Содержанок»: Start поделился планами на 2023 год

24 декабря
2022 год

Новости кино >>
24 декабря 2022

Start поделился планами на грядущий 2023-й, в котором зрителей ждут громкие премьеры и долгожданные продолжения хитов сервиса.

«Против всех», «Престиж» и новый сезон «Содержанок»: Start поделился планами на 2023 год
фото: кадр из сериала «Жить жизнь»


Среди новых сериалов — семейная комедия «Против всех» с Николаем Добрыниным, Александрой Урсуляк и Сергеем Лавыгиным, биографическая драма «За полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина в исполнении Артёма Волобуева, семейная комедия «Бедные Абрамовичи» с Герой Сандлером, Анной Банщиковой и Семёном Стругачёвым, психологический триллер «Жить жизнь» с Любовью Аксёновой, Романом Васильевым и Юрием Чурсиным, драмеди «АльфаРомео» с Кристиной Кучеренко, Антоном Артемьевым и Денисом Власенко, детективная комедия «Престиж» с Ириной Розановой и Юлией Снигирь, остросюжетный детектив «Кошка» с Анастасией Тодореску и комедия «Независимый» про сотрудника МЧС Абхазии.

Одной из главных премьер станет новый сезон драмы «Содержанки» с Дарья Мороз, Владимиром Мишуковым и Мариной Зудиной. Также в 2023-м в онлайн-кинотеатре выйдут продолжение комедийной антиутопии «Два холма», третий сезон драмы «Контейнер» и второй сезон комедии «Сестры».
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Самое интересное

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№ 1
Princesa_ptichka   24.12.2022 - 13:13
Я смотрю Аксенова стала новой звездой во всех сериалах)) прям очень активно начала везде сниматься и каждая премьера без нее не обходится) читать далее>>
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