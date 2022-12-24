«Против всех», «Престиж» и новый сезон «Содержанок»: Start поделился планами на 2023 год

Новости кино
Дерзкую писательницу и популярного коуча Елену Берн поклонники сериала запомнили по третьему сезону
Рецензии на фильмы
Невероятно красивый ирландский мультфильм об утрате и надежде
Лайфстайл
В организме человека нет лишних органов
Спутник телезрителя
22 декабря, 23:40, TV1000 World kino
Интервью
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
Лайфстайл
Героини фильма «Манифест новой женственности» рассказали о любви, материнстве и счастье
Интервью
Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино
Спутник телезрителя
24 декабря, 23:15, ОТР
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