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«Агентство "Справедливость"» с Владимиром Ильмным приступит к работе 26 декабря

24 декабря
2022 год

Новости кино >>
24 декабря 2022

На НТВ 26 декабря в 20.00 состоится премьера десятисерийной детективной драмы Алана Дзоциева «Агентство "Справедливость"». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в картине исполнили Владимир Ильин, Дмитрий Миллер, Виктория Заболотная и Иван Батарев.

«Агентство Справедливость» с Владимиром Ильмным приступит к работе 26 декабря
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Главный герой сериала Александр Косарев в исполнении Владимира Ильина – честный, неподкупный, принципиальный судья из Зеленоборска, Он всегда судил только по закону и не прогибался под местные элиты. В начале истории Косарев выносит следователю Константину Холмогорову (Миллер) строгий приговор за должностное преступление — он «влепил» ему семь лет за то, что следователь подкинул преступнику улику. Косарев уверен – приговор вынесен в рамках закона и справедливости, Холмогоров, напротив, считает, что приговор несправедлив. В тот момент, когда Косарев выносит приговор, кто-то проникает в его дом и убивает жену и взрослого сына судьи. Косарев подает в отставку.

Через семь лет, в день, когда Холмогоров выходит из тюрьмы, происходят два события: он случайно встречается с Косаревым, а насильника, которому подкинул улику, убивают. Полиция уверена, что убийца-мститель – бывший следователь, на него начинается охота. Но Косарев не верит в эту версию и хочет помочь бывшему осужденному. Чтобы доказать невиновность Холмогорова, он нанимает энергичного и честолюбивого адвоката Анастасию Лихарёву (Заболотная). В поисках настоящего убийцы им помогает эксперт УГРО Широков (Батарев) – хороший специалист, но неудобный работник. Обстоятельства в жизни каждого героя складываются так, что после поимки реального преступника они вынуждены принять предложения Косарева объединится в неформальное агентство «Справедливость»: команда, в которую входят бывший судья, бывший следователь, бывший эксперт-криминалист и лишённая статуса адвоката красотка помогают друг другу и людям найти справедливость и наказать зло.



Съемки сериала прошли в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Зеленоборск – город, где разворачивается действие многосерийного фильма — собирательный образ, поэтому соединяет в себе интерьеры и экстерьеры Гатчины, Волхова, Кронштадта и северной столицы.
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«Агентство "Справедливость"» с Владимиром Ильмным приступит к работе 26 декабря фотографии
«Агентство "Справедливость"» с Владимиром Ильмным приступит к работе 26 декабря фотографии
«Агентство "Справедливость"» с Владимиром Ильмным приступит к работе 26 декабря фотографии
«Агентство "Справедливость"» с Владимиром Ильмным приступит к работе 26 декабря фотографии
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