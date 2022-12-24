Роскино расширит образовательные программы в 2023 году. В числе новых инициатив, разрабатываемых компанией, – семинары с фокусом на международную копродукцию. Основными темами станут возможности совместного производства в сфере анимации и VFX, особенности съемочного процесса в разных странах и презентация локаций для съемок, принципы успешной презентации проекта потенциальным инвесторам и партнерам, разработка сценария с точки зрения копродукционного потенциала и многие другие темы. Для сотрудничества в рамках проекта рассматриваются Мексика, Южная Корея, Сербия, Египет, Индия, Китай и другие страны, уточняет пресс-служба Роскино.
Компания намерена продолжить образовательные инициативы с учетом опыта реализованной программы «Новая оптика» под брендом Roskino Academy
. Проект для российских кинематографистов был запущен в июне уходящего года при поддержке Минкультуры России — его главной целью стало изучение специфики ключевых для отечественной киноиндустрии рынков. В рамках «Новой оптики» состоялось тринадцать онлайн-семинаров с привлечением семнадцати международных экспертов по кинорынкам Китая, региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Индии, а также стран СНГ, в частности, Узбекистана и Казахстана. К проекту привлекались и российские образовательные учреждения в сфере киноиндустрии. Так, семинары образовательного блока по Индии проходили в гибридном формате на площадках Московской школы кино, Института кино Высшей школы экономики и Школы кино и телевидения «Индустрия». По словам руководителя Roskino Academy Людмилы Арлановой, «хорошие отклики получил сам онлайн-формат: благодаря ему удалось охватить более широкую аудиторию, включая российские регионы. Также, чтобы сделать обучающий контент доступным для большего количества специалистов, мы ввели формат видеотезисов лекций».
Темами семинаров стали анализ локальной медиаиндустрии и особенности кинорынков разных стран, дистрибуция и международные продажи, обзор национальных кинематографов, case study успешных российских проектов на рынках Азии, Ближнего Востока, господдержка, возможности копродукции, стандарты медиаконтента, культурный код в разных странах и многие другие.
Международными спикерами выступили продюсер Ду Лян, директор международного кинофестиваля в Пинъяо Марко Мюллер, исполнительный продюсер с более чем 20-летним опытом успешной работы на Ближнем Востоке Haла Элмаллавани, советник по контенту и дистрибуции для различных государственных структур в Дубае, Абу-Даби и Бахрейне Хеба Кораем, генеральный директор индийской Toonz Media Group Джаякумар Прабхакаран, экс-управляющий директор Национальной корпорации развития кино Индии Нина Латх Гупта, руководитель отдела международных отношений Агентства кинематографии Республики Узбекистан Сайера Худайбердиева и генеральный директор крупнейшей в Средней Азии кинокомпании Bayram-film Дмитрий Воробьёв. В качестве модераторов и кураторов приняли участие продюсер и востоковед Ольга Каширина, эксперт в сфере международной дистрибуции контента и копродукции Катерина Пшеницына, исполнительный директор журнала «КиноРепортер» Алексей Говорухин, программный директор фестиваля «Пилот» Егор Москвитин и директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая.
«Мы благодарны всем участникам проекта Roskino Academy. Он стал не только хорошим инструментом изучения новых рынков для российских кинематографистов, но и помог сформировать профессиональное комьюнити среди международных экспертов, готовых продолжать с нами сотрудничество и делиться своим опытом и экспертизой. Мы работаем над тем, чтобы в следующем году привлечь спикеров из Латинской Америки, Южной Кореи; также хотелось бы более детально представить слушателям кинорынки СНГ и Северной Африки, и мы уже ведем переговоры с потенциальными участниками наших новых образовательных программ. Для нас важно, чтобы проект Roskino Academy продолжал помогать специалистам российской киноотрасли развиваться в сфере работы на международных рынках, поэтому мы бы хотели усилить фокус на возможностях совместного кинопроизводства. При этом основные темы этого года, касающиеся первичного знакомства с индустриями новых стран (анализ локальной медиаиндустрии, особенности кинорынков, культурный код и так далее) также сохранятся», —
прокомментировала генеральный директор Роскино Инна Шалыто.
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