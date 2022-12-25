Исполнилось 70 лет американской актрисе Си Си Эйч Паундер

Сегодня, 25 декабря, исполнилось 70 лет американской актрисе и продюсеру Си Си Эйч Паундер
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Кэрол Кристин Хилария Паундер
родилась в Джорджтауне, столице Гайаны, 25 декабря 1952 года в семье Бетси Энид Арнеллы и Рональда Арлингтона Паундера. Детство прошло на плантации сахарного тростника. Еще будучи ребенком переехала в США, после чего родители отправили ее вместе с сестрой в британскую монастырскую школу-интернат. Там она получила образование и, вернувшись в 1970-м в США, поселилась в Нью-Йорке, где и стартовала ее актерская карьера. Начинала свой творческий путь в театрах Нью-Йорка, включая Бродвей.
В кино дебютировала в 1979-м, сыграв медсестру Блейк в картине Боба Фосса
«Весь этот джаз
». Много работает на телевидении, но, тем не менее, неоднократно появлялась на большом экране. В частности, актрису можно увидеть в таких известных фильмах, как «Честь семьи Прицци
», «Открытки с края бездны
», «Робот-полицейский 3
», «Бенни и Джун
», «Щепка
», «Байки из склепа: Рыцарь демонов ночи
», «Без лица
», «Конец света
», «Дитя тьмы
», «Аватар
», «Орудия смерти: Город костей
», «Годзилла 2: Король монстров
» и «Аватар 2
».
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Фильмы и сериалы с Си Си Эйч Паундер
Российским зрителям знакома, прежде всего, по роли Эрнестины Литтл в экранизации бестселлера Сидни Шелдона
«Если наступит завтра
». Среди других сериалов и телевизионных лент с ее участием — «Полиция Майами: Отдел нравов
», «Квантовый скачок
», «Секретные материалы
», «Скорая помощь
», «За гранью возможного
», «Тысячелетие
», «Западное крыло
», «Закон и порядок: специальный корпус
», «Числа
», «Сыны анархии
», «Если бы стены могли говорить
», «Щит» и «Психо 4: Начало». Ее голос можно услышать в играх Fallout: A Post-Nuclear Role-Playing Game, True Crime: Streets of LA, Skylanders и десятке анимационных работ, в числе которых «Мыши-рокеры с Марса
», «Аладдин и король разбойников
», «Бэтмен будущего
», «Лига правосудия
», «Чародейки
» и «Бэтмен: Нападение на Аркхэм
». Всего на счету актрисы более 130 ролей.
Вдова сенегальского антрополога Боубакара Коунта. Обладательница пяти престижных наград, включая две премии «Спутник».
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