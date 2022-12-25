Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Москва слезам не верит»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Исполнилось 70 лет американской актрисе Си Си Эйч Паундер

25 декабря
2022 год

Новости кино >>
25 декабря 2022

Сегодня, 25 декабря, исполнилось 70 лет американской актрисе и продюсеру Си Си Эйч Паундер.

«Щит»

Кэрол Кристин Хилария Паундер родилась в Джорджтауне, столице Гайаны, 25 декабря 1952 года в семье Бетси Энид Арнеллы и Рональда Арлингтона Паундера. Детство прошло на плантации сахарного тростника. Еще будучи ребенком переехала в США, после чего родители отправили ее вместе с сестрой в британскую монастырскую школу-интернат. Там она получила образование и, вернувшись в 1970-м в США, поселилась в Нью-Йорке, где и стартовала ее актерская карьера. Начинала свой творческий путь в театрах Нью-Йорка, включая Бродвей.

В кино дебютировала в 1979-м, сыграв медсестру Блейк в картине Боба Фосса «Весь этот джаз». Много работает на телевидении, но, тем не менее, неоднократно появлялась на большом экране. В частности, актрису можно увидеть в таких известных фильмах, как «Честь семьи Прицци», «Открытки с края бездны», «Робот-полицейский 3», «Бенни и Джун», «Щепка», «Байки из склепа: Рыцарь демонов ночи», «Без лица», «Конец света», «Дитя тьмы», «Аватар», «Орудия смерти: Город костей», «Годзилла 2: Король монстров» и «Аватар 2».

Смотреть онлайн Фильмы и сериалы с Си Си Эйч Паундер

Российским зрителям знакома, прежде всего, по роли Эрнестины Литтл в экранизации бестселлера Сидни Шелдона «Если наступит завтра». Среди других сериалов и телевизионных лент с ее участием — «Полиция Майами: Отдел нравов», «Квантовый скачок», «Секретные материалы», «Скорая помощь», «За гранью возможного», «Тысячелетие», «Западное крыло», «Закон и порядок: специальный корпус», «Числа», «Сыны анархии», «Если бы стены могли говорить», «Щит» и «Психо 4: Начало». Ее голос можно услышать в играх Fallout: A Post-Nuclear Role-Playing Game, True Crime: Streets of LA, Skylanders и десятке анимационных работ, в числе которых «Мыши-рокеры с Марса», «Аладдин и король разбойников», «Бэтмен будущего», «Лига правосудия», «Чародейки» и «Бэтмен: Нападение на Аркхэм». Всего на счету актрисы более 130 ролей.

Вдова сенегальского антрополога Боубакара Коунта. Обладательница пяти престижных наград, включая две премии «Спутник».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Второй «Аватар», четвертый «Тор» и экранизация Borderlands: 30 интригующих фантастических фильмов 2022 года
Адам Вингард поставит сиквел боевика «Без лица»
Весь этот мюзикл: юбилей Боба Фосса
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Си Си Эйч ПаундерБоб ФоссСидни Шелдон
фильмы
АватарАватар 2Аладдин и король разбойниковБайки из склепа: Рыцарь демонов ночиБез лицаБенни и ДжунБэтмен будущего. ФильмБэтмен: Нападение на АркхэмБэтмэн будущегоВесь этот джазГодзилла: Король монстровДитя тьмыЕсли бы стены могли говоритьЕсли наступит завтраЗа гранью возможногоЗакон и порядок: специальный корпусЗападное крылоКвантовый скачокКонец светаЛига правосудияМыши-рокеры с МарсаОрудия смерти: Город костейОткрытки с края бездныПолиция Майами: Отдел нравовРобот-полицейский 3Секретные материалыСкорая помощьСыны АнархииТысячелетиеЧародейкиЧесть семьи ПрицциЧислаЩепка

фотографии >>
«Кафе "Багдад"»
Исполнилось 70 лет американской актрисе Си Си Эйч Паундер фотографии
«Щепка»
«Сыны анархии»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Москва слезам не верит»

Скорбим

Александр Пономаренко
24 декабря ушёл из жизни артист эстрады Александр Пономаренко.

День рождения >>

Рейн Арен
Вахтанг Беридзе
Владислав Галкин
Наталия Житкова
Игорь Лифанов
Елена Лядова
Ирина Сотикова
Андрей Финягин
Ольга Хохлова
Хамфри Богарт
Адам Воронович
Жасмин Герат
Фернан Граве
Эдит Домьян
Сисси Спэйсек
Стюарт Уилсон (II)
все родившиеся 25 декабря >>

Афиша кино >>

Двойной обман Мадлен Коллинз
драма, триллер
Бельгия, Франция, Швейцария, 2021
Ёлки-иголки
новогодняя романтическая комедия
Россия, 2022
Заклятье. Книга крови
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2022
Иван Царевич и Серый Волк-5
приключения, семейное кино
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram