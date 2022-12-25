Джоэли Ричардсон проведет «Один день» с Netflix

Джоэли Ричардсон
сыграет в драматической адаптации бестселлера Дэвида Николлса «Один день
» от Netflix. В сериале актриса составит компанию Амбике Мод, Лео Вудаллу
и Элинор Томлинсон
, уточняет Variety
.
Зрителям поведают о выпускниках университета Эмме (Мод) и Декстере (Вудалл), которые провели вместе ночь и день, а потом разъехались в разные города. На прощание они пообещали друг другу, что не забудут этот день никогда — что бы ни случилось, куда бы ни забросила их судьба. С тех пор они встречались лишь раз в году на выпускном. Томлинсон предстанет в образе Сильвии, у которой когда-то были отношения с Декстером. Роль Ричардсон не разглашается.
Сценарий для шоу написали Николь Тейлор, Анна Джордан, Винай Патель и Биджан Шейбани. Сериал, который продюсирует Drama Republic совместно с Universal International Studios и Focus Features, уже находится в производстве в Великобритании.
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«Один день»
Роман 2009 года адаптировала для кино Лоне Шерфиг
спустя два года после его публикации. В экранизации главные роли исполнили Энн Хэтэуэй
и Джим Стерджесс
, а остальных персонажей воплотили Патриция Кларксон
, Рейф Сполл
, Ромола Гарай
и Джоди Уиттакер
.
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