Ольга Куриленко вступит в противостояние с Харви Кейтелем

Харви Кейтель
и Ольга Куриленко
подписались на главные роли в экшн-триллере «Эффект парадокса» (Paradox Effect), сообщает Deadline
.
Режиссерское кресло фильма займет Скотт Вейнтрауб. Сценарий написали Андреа Иерволино
, Сэмюэль Бартлетт и Фердинандо ДеллОмо. Съемки начнутся в Италии в январе.
По сюжету героиня Куриленко вынуждена противостоять опасному вору в законе (Кейтель), который похитил ее маленькую дочь и удерживает с целью получения выкупа. Женщина объединяется с коррумпированным агентом Интерпола, чей сын также находится в заложниках, чтобы успеть за один час ограбить различных преступников, собрать выкуп и спасти детей.
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