Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Ольга Куриленко вступит в противостояние с Харви Кейтелем

25 декабря
2022 год

Новости кино >>
25 декабря 2022
Харви Кейтель и Ольга Куриленко подписались на главные роли в экшн-триллере «Эффект парадокса» (Paradox Effect), сообщает Deadline.

Ольга Куриленко вступит в противостояние с Харви Кейтелем
фото: deadline.com

Режиссерское кресло фильма займет Скотт Вейнтрауб. Сценарий написали Андреа Иерволино, Сэмюэль Бартлетт и Фердинандо ДеллОмо. Съемки начнутся в Италии в январе.

По сюжету героиня Куриленко вынуждена противостоять опасному вору в законе (Кейтель), который похитил ее маленькую дочь и удерживает с целью получения выкупа. Женщина объединяется с коррумпированным агентом Интерпола, чей сын также находится в заложниках, чтобы успеть за один час ограбить различных преступников, собрать выкуп и спасти детей.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Харви Кейтель отправится покорять Америку
Чарли Кокс закрутит роман с Ольгой Куриленко в шпионской драме «Измена»
персоны
Андреа ИерволиноХарви КейтельОльга Куриленко

анонс

Скорбим

Александр Пономаренко
24 декабря ушёл из жизни артист эстрады Александр Пономаренко.

День рождения >>

Рейн Арен
Вахтанг Беридзе
Владислав Галкин
Наталия Житкова
Игорь Лифанов
Елена Лядова
Ирина Сотикова
Андрей Финягин
Ольга Хохлова
Хамфри Богарт
Адам Воронович
Жасмин Герат
Фернан Граве
Эдит Домьян
Сисси Спэйсек
Стюарт Уилсон (II)
все родившиеся 25 декабря >>

Афиша кино >>

Двойной обман Мадлен Коллинз
драма, триллер
Бельгия, Франция, Швейцария, 2021
Заклятье. Книга крови
фильм ужасов
Аргентина, Новая Зеландия, 2022
Ёлки-иголки
новогодняя романтическая комедия
Россия, 2022
Иван Царевич и Серый Волк-5
приключения, семейное кино
Россия, 2022
Чук и Гек. Большое приключение
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2022
Бывшие. Happy end
мелодрама
Россия, 2022
Новая игрушка
комедия
Франция, 2022
Песнь моря
детский фильм, семейное кино, фэнтези
Бельгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Франция, 2014
Мира
драма, научная фантастика, семейное кино, фильм-катастрофа
Россия, 2022
Последний рейс
триллер
Германия, США, Швейцария, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram