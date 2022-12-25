Робот Меган Фокс выйдет из-под контроля

что почитать?

«Новая игрушка»: Что подарить человеку, у которого все есть

Невероятно красивый ирландский мультфильм об утрате и надежде

Интервью

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»

Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино