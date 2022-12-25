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Робот Меган Фокс выйдет из-под контроля

25 декабря
2022 год

Новости кино >>
25 декабря 2022
Меган Фокс и Микеле Морроне сыграют главные роли в фантастическом триллере «Подчинение» (Subservience), уверяет Deadline.

Робот Меган Фокс выйдет из-под контроля
фото: deadline.com

Фокс воссоединится с режиссером ленты «В западне» Скоттом Дейлом, а сценарий написали Уилл Ханли и Эйприл Магуайр. За производство отвечает Millennium Media. Съемки должны начаться на болгарской студии Nu Boyana 7 января.

Зрителей ожидает история про сильно занятого отца (Морроне), решившего приобрести домашнего робота-симулятора (Фокс) для заботы о семье и доме. Вскоре искусственный интеллект обретает сознание, что грозит большими неприятностями. Выйдя из-под контроля, СИМ начал представлять собой смертельную угрозу, и герою предстоит усмирить его раз и навсегда.
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№ 1
Igor D.88   25.12.2022 - 14:01
Играть робота мечта многих актеров. Фокс, которая из года в год падает в качестве кинофильмов, будет довольна как слон. Не надо ничего придумывать, и готовится. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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