Робот Меган Фокс выйдет из-под контроля

Меган Фокс
и Микеле Морроне
сыграют главные роли в фантастическом триллере «Подчинение» (Subservience), уверяет Deadline
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Фокс воссоединится с режиссером ленты «В западне» Скоттом Дейлом, а сценарий написали Уилл Ханли и Эйприл Магуайр. За производство отвечает Millennium Media. Съемки должны начаться на болгарской студии Nu Boyana 7 января.
Зрителей ожидает история про сильно занятого отца (Морроне), решившего приобрести домашнего робота-симулятора (Фокс) для заботы о семье и доме. Вскоре искусственный интеллект обретает сознание, что грозит большими неприятностями. Выйдя из-под контроля, СИМ начал представлять собой смертельную угрозу, и герою предстоит усмирить его раз и навсегда.
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