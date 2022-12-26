Объемы сериального производства «Dомашнего» увеличились в 40 раз

«Dомашний» много лет был ретранслятором повторных показов «Первого» и «России-1», но в 2016-м взял курс на усиление собственного производства и к 2022-му вышел на впечатляющие объемы: 430 часов сериалов для вечернего прайма и 230 часов сериалов для дневного эфира. Для сравнения, в 2018 году в эфире канала было всего четыре сериала, произведенных по заказу «Домашнего». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Собственное производство обеспечило создание историй с более молодыми героинями и лихо закрученными сюжетами – «горячей мелодрамы». Благодаря этому к «Домашнему» потянулись молодые женщины, и профиль аудитории начал меняться. Чтобы быть интересной рекламодателям, аудитория канала должна становиться моложе — необходимо привлекать контентом именно таких зрительниц, несмотря на ухудшающуюся демографию страны в целом.
«Домашний» также показал впечатляющие темпы роста аудиторных показателей. Согласно исследованиям Mediascope, за последние пять лет средняя доля Главного женского выросла на 70 % (с 3,9 % в 2018-м до 6,6 % в 2022-м), а рост доли в прайме составил 95 % (3,7 % в 2018-м, 7,2 % в 2022-м). Абсолютными лидерами уходящего года стали мелодрамы «Тени старого шкафа» (9,5 %), «Бойся, я с тобой» (9,1 %), «Беззащитное сердце» (9,1 %), «Горький мед» (8,6 %) и «Карта памяти» (8,4 %). Канал в дальнейшем планирует нарастить объемы собственного производства.
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